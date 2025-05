Cannavò si prepara alla Sagra della Crostata con un occhio all’artigianato locale e alla riscoperta del territorio

Domenica 18 maggio, a partire dalle ore 17:00, a Cannavò si animerà in occasione della sagra della Crostata, un evento organizzato congiuntamente dal Comitato Eventi del gruppo Facebook “Noi di Cannavò” e dall’Associazione “Il sentiero degli Artigiani”.

La manifestazione sarà una vetrina d’eccezione per la creatività e l’abilità manuale delle donne della Medioalta vallata del Calopinace. I visitatori potranno ammirare e apprezzare una vasta gamma di prodotti artigianali unici, tra cui creazioni di cucito creativo, eleganti scialli, pratiche borse realizzate all’uncinetto e ai ferri, saponi e candele artigianali, originali body e magliette personalizzate, delicati fiocchi nascita con i relativi addobbi, affascinanti lavorazioni su legno realizzate con la tecnica del pirografo e divertenti giochi da tavolo fatti a mano.

Il vero protagonista della sagra sarà, naturalmente, la crostata. Le donne del territorio si cimenteranno nella preparazione di questo dolce tradizionale in svariate declinazioni, utilizzando ogni genere di condimento, dalle classiche marmellate alla golosa nutella. Le deliziose creazioni potranno essere degustate in abbinamento a un buon bicchiere di vino locale.

L’evento offrirà anche un interessante spaccato sulla storia e le tradizioni del territorio. Artigiani e agricoltori locali condivideranno con i presenti i loro ricordi sulla vita rurale di un tempo, sottolineando l’importanza di riscoprire questo patrimonio culturale. Un focus particolare sarà dedicato all’antica rete di sentieri che un tempo collegava Cannavò con le borgate circostanti e la rendeva un crocevia vitale per l’Aspromonte, nonostante la lentezza degli spostamenti a dorso d’asino. L’iniziativa si propone di valorizzare questi percorsi come strumento per promuovere un “turismo lento” e sostenibile nel comprensorio.

Ad arricchire ulteriormente la manifestazione, agli stand degli artigiani si affiancheranno quelli degli imprenditori agricoli locali, che avranno l’opportunità di presentare e offrire i prodotti di eccellenza coltivati nella fertile vallata.

La sagra della Crostata si preannuncia dunque come un’occasione imperdibile per celebrare le eccellenze artigianali e agroalimentari del territorio, riscoprire le radici storiche e promuovere un turismo consapevole e rispettoso del paesaggio.