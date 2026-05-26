Cannizzaro sindaco di Reggio, Cirillo: «Vittoria schiacciante, i reggini hanno scelto il cambiamento»

«Quella di Francesco Cannizzaro è una vittoria schiacciante, netta, inequivocabile. È il risultato di anni di lavoro concreto per Reggio Calabria. I tanti emendamenti portati a favore della città da parlamentare, l’attenzione costante per il territorio e la credibilità di una proposta politica seria hanno trovato oggi una risposta forte, chiara e convinta da parte dei cittadini».

Così Salvatore Cirillo, presidente del Consiglio regionale della Calabria.

«Questo risultato prosegue Cirillo nasce anche dal buon governo della Regione Calabria guidata dal presidente Roberto Occhiuto. I frutti si vedono: a Reggio Calabria si respira aria nuova, si respira entusiasmo, si respira voglia di riscatto. Dopo dodici anni di malgoverno del centrosinistra, i reggini hanno scelto il cambiamento».

«Oggi è un momento di festa per tutto il centrodestra. Lo è per Francesco Cannizzaro, che saprà fare bene anche da sindaco della città più grande della Calabria.

Lo è per il presidente Roberto Occhiuto. Lo è per me, per tutti noi che abbiamo creduto fin dall’inizio in questo percorso. Il legame personale che mi unisce a Francesco rende questa emozione ancora più forte, ma questa è prima di tutto una vittoria politica, una vittoria di squadra e, soprattutto, una vittoria di Reggio Calabria.

Una città che ha scelto di voltare pagina e che oggi affida al centrodestra una grande responsabilità: trasformare la fiducia ricevuta in governo, risultati e risposte concrete».

«Da domani conclude Cirillo bisognerà mettersi subito al lavoro. Francesco Cannizzaro saprà guidare Reggio Calabria con passione, responsabilità e concretezza. Da Reggio deve partire quella svolta che Ciccio ha sempre voluto per la sua città e per tutto il territorio metropolitano».