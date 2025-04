Cannizzaro “Tajani conferma straordinaria mobilitazione Forza Italia con stati generali del sud”

“Anche , col Consiglio Nazionale di Roma, Forza Italia si è confermata il perno di tutte le forze che si riconoscono intorno all’europeismo e al popolarismo europeo.

L’obiettivo, come ha ribadito il nostro Segretario Nazionale, Antonio Tajani, è passare dal 10 al 20% e per farlo dobbiamo continuare con questa straordinaria mobilitazione anche nei prossimi mesi, diffondendo i valori e i principi del Ppe e dando il massimo al Governo e sul territorio.

Per questo Tajani ha annunciato che proseguiremo con il massimo impegno con gli Stati Generali del Sud.

Da Responsabile del Dipartimento del Sud per Forza Italia sono orgogliosi di avviare insieme al mio partito iniziative in tutte le Regioni meridionali, proprio per accendere i riflettori anche su questi territori e far comprendere che i valori di Forza Italia e del Ppe sono i valori che guideranno la politica nazionale e internazionale del futuro”.

Lo ha dichiara in una nota l’On. Francesco Cannizzaro, vicepresidente dei deputati di Forza Italia e responsabile nazionale di Forza Italia per il Sud.