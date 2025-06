Cantine Benvenuto trionfa a Radici del Sud con quattro premi prestigiosi

Straordinario risultato per le Cantine Benvenuto di Francavilla Angitola (Vv), che si sono affermate alla ventesima edizione di Radici del Sud, il rinomato concorso dedicato ai vini da vitigni autoctoni del Mezzogiorno d’Italia, tenutosi a Gioia del Colle. L’azienda calabrese ha ottenuto ben quattro importanti riconoscimenti, tra cui un primo posto e tre secondi posti, a conferma dell’eccellenza produttiva e della forte identità territoriale che la contraddistingue.

Primo posto per lo spumante “Sughero Storto”

Nella categoria Spumanti da uve autoctone del Sud Italia, le Cantine Benvenuto hanno conquistato il primo posto assegnato dalla Giuria Nazionale con lo Sughero Storto Calabria 2021, un metodo classico che valorizza al meglio lo Zibibbo calabrese.

Secondo posto per il bianco “Mare”

Nel Gruppo Misto Vini Bianchi, il Mare Calabria 2024 ha ottenuto il secondo posto secondo la Giuria Nazionale, grazie alla sua freschezza, finezza e all’identità territoriale che esprime.

Doppio secondo posto per il rosso “Terra”

Il Terra Calabria 2024, prodotto a base di Magliocco Canino, ha conquistato due secondi posti nella categoria dedicata a questo vitigno autoctono, sia da parte della Giuria Nazionale che della Giuria Internazionale. Un doppio riconoscimento che sottolinea l’impegno delle Cantine Benvenuto nella riscoperta e valorizzazione di un vitigno ancora poco noto ma dalle grandi potenzialità.

Con questi risultati, l’azienda si conferma tra le realtà vinicole più autorevoli della “Costa degli Dei”, espressione autentica di due varietà chiave della futura DOC territoriale: Zibibbo e Magliocco Canino.

“Siamo profondamente orgogliosi di essere stati premiati in quattro categorie tra i migliori vini del Sud Italia. Questo risultato è il coronamento di un percorso lungo, fatto di scelte audaci e di un amore autentico per la nostra terra. Lo Zibibbo e il Magliocco non sono soltanto vitigni: rappresentano radici antiche che stiamo riscoprendo e valorizzando con rispetto e determinazione. Dedico questo riconoscimento alla Calabria, alla mia famiglia e a tutte le persone che hanno sempre creduto nella nostra visione”, ha dichiarato con emozione Giovanni Celeste Benvenuto, fondatore dell’azienda.