Caos nell’ospedale di Paola: pazienti sballottati tra un reparto e l’altro per esami radiodiagnostici

“La situazione presso l’Ospedale di Paola è diventata insostenibile.

I pazienti vengono costretti a spostamenti da una parte all’altra per essere sottoposti a esami radiodiagnostici, a causa dell’impossibilità di utilizzare il reparto di radiologia, attualmente fuori uso da diversi giorni.

A complicare ulteriormente la situazione, da oggi anche la TAC non è disponibile nei due ospedali di Cetraro e Paola”.

Graziano di Natale, capogruppo in consiglio comunale della coalizione Paola civica e progressista, lancia un allarme che non può passare inosservato:

“I cittadini sono stati abbandonati. Purtroppo, abbiamo perso tutto il peso istituzionale nel nostro territorio, ma noi non lasceremo soli i cittadini.

È inaccettabile che in un momento di bisogno, chi deve garantire la salute pubblica non riesca a fornire i
servizi essenziali”.

La situazione richiede un intervento immediato da parte delle autorità competenti per garantire che i cittadini possano accedere a cure adeguate senza ulteriori disagi.

È fondamentale ripristinare al più presto il funzionamento del reparto di radiologia e della TAC, per garantire una risposta efficace alle esigenze sanitarie della popolazione.

