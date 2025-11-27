Caos nell’ospedale di Paola: pazienti sballottati tra un reparto e l’altro per esami radiodiagnostici
“La situazione presso l’Ospedale di Paola è diventata insostenibile.
I pazienti vengono costretti a spostamenti da una parte all’altra per essere sottoposti a esami radiodiagnostici, a causa dell’impossibilità di utilizzare il reparto di radiologia, attualmente fuori uso da diversi giorni.
A complicare ulteriormente la situazione, da oggi anche la TAC non è disponibile nei due ospedali di Cetraro e Paola”.
Graziano di Natale, capogruppo in consiglio comunale della coalizione Paola civica e progressista, lancia un allarme che non può passare inosservato:
“I cittadini sono stati abbandonati. Purtroppo, abbiamo perso tutto il peso istituzionale nel nostro territorio, ma noi non lasceremo soli i cittadini.
È inaccettabile che in un momento di bisogno, chi deve garantire la salute pubblica non riesca a fornire i
servizi essenziali”.
La situazione richiede un intervento immediato da parte delle autorità competenti per garantire che i cittadini possano accedere a cure adeguate senza ulteriori disagi.
È fondamentale ripristinare al più presto il funzionamento del reparto di radiologia e della TAC, per garantire una risposta efficace alle esigenze sanitarie della popolazione.