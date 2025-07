Capitale della Cultura, “Cantiere Città” arriva a Reggio: focus sullo sviluppo degli itinerari di comunità

Approda a Reggio Calabria “Cantiere Città”. Nel Salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio, il Sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme alla Segretaria Generale Antonia Criaco, al Capo di Gabinetto Antonio Ruvolo e alla dirigente del settore Sviluppo Economico Loredana Pace, Daniela Neri, funzionario e.q. del Settore Cultura, ha incontrato Francesca Neri, responsabile dell’Area “Progetti d’innovazione e complessi”, e Agnieszka Śmigiel, esperta di politiche culturali della Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali. Nel corso dell’incontro si è discusso in particolare dello sviluppo degli Itinerari di comunità, percorsi di trekking urbano pensati per valorizzare il patrimonio culturale e ambientale del territorio. Presenti anche Antonino Tramontana, presidente della Camera di Commercio, e Christian Zuin di Visit Reggio.

L’attività, svoltasi in questi giorni nella città dello Stretto, rientra nel programma di capacity building promosso dal Ministero della Cultura – Dipartimento per le Attività Culturali – e dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali. Il progetto è rivolto alle finaliste al titolo di Capitale italiana della Cultura 2027, con l’obiettivo di rafforzare le capacità progettuali, dare continuità a una delle proposte del dossier di candidatura e consolidare la rete di relazioni attivate per il titolo.

«Dopo aver sperato fino in fondo di arrivare primi al traguardo di Capitale della Cultura – ha dichiarato il Sindaco Falcomatà – abbiamo deciso di proseguire il percorso condiviso con associazioni, comitati, associazioni datoriali e istituzioni partner. Proviamo a mettere in campo questo progetto già prima del 2027. Ad esempio, presentiamo il cartellone dell’Estate reggina che, oltre agli eventi tradizionali, include uno degli eventi del dossier: il Sunsetland, un festival estivo che riunirà turisti e cittadini al tramonto attorno a eventi culturali al tramonto. È parte del più ampio progetto “Reggio destinazione”, una città storicamente luogo di passaggio e partenza, che ora vogliamo trasformare in meta turistica d’eccellenza, un posto dove fermarsi e apprezzare tutto ciò che la città offre». Il Sindaco ha inoltre illustrato gli eventi volti a favorire la destagionalizzazione del turismo, dal Carnevale alla Primavera reggina, dai festeggiamenti per San Giorgio all’estate, fino alla Festa della Madonna della Consolazione e “Reggio città Natale” durante le festività natalizie.

Francesca Neri ha spiegato: «“Cantiere Città” è un’iniziativa del Ministero della Cultura nata quattro anni fa, che accompagna le dieci finaliste della Capitale italiana della Cultura con un programma che consente di realizzare progettualità presenti nei dossier. Serve anche a creare una rete tra le città, con una visione strategica che mette la cultura al centro, mantenendo aggiornati i temi nel tempo». Il progetto “Cantiere Città” rappresenta un’azione strategica del Ministero della Cultura e della Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali, mirata a promuovere lo sviluppo culturale delle città italiane con effetti positivi e duraturi sui territori coinvolti. Nell’ambito dell’iniziativa, la Scuola nazionale del patrimonio collabora con il Comune di Reggio Calabria per creare un’offerta di trekking urbano articolata, realizzata in sinergia con numerosi attori locali. I percorsi saranno arricchiti da esperienze immersive che raccontano la storia, l’arte, l’architettura, l’ambiente, le tradizioni e le comunità che, nei secoli, hanno contribuito a costruire l’identità cittadina. All’incontro hanno partecipato anche rappresentanti della Diocesi con don Pietro Sergi e don Francesco Megale, la Pattuglia San Paolo adulti scout con Mara Grazia Buffon, Lucia Lojacono direttrice del Museo Diocesano, Orsola Foti della Biblioteca Diocesana, Daniele Fortuna dell’Istituto di Scienze Religiose, don Demetrio Sarica per il Duomo e don Nino Pangallo per il Santuario San Paolo Apostolo.