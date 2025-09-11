Reggio Calabria

Capitaneria di Porto e MAaRC insieme per i 160 anni del corpo

Al via la mostra "Ancorati al passato con rotta verso il futuro".

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio34 minuti fa
36 minuto di lettura
mostra capitaneria di porto - museo reggio

mostra capitaneria di porto - museo reggio

La Direzione Marittima di Reggio Calabria e il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria celebrano congiuntamente un anniversario di grande rilevanza: i 160 anni dell’istituzione del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

Dalla mattinata del 10 settembre e fino a domenica 14 settembre 2025, presso piazza Paolo Orsi del Museo, è aperta al pubblico la mostra “Ancorati al passato con rotta verso il futuro”, un percorso espositivo che attraverso immagini artistiche e opere pittoriche ripercorre la storia e l’evoluzione del Corpo, istituzione profondamente radicata nel tessuto del Paese e custode di un patrimonio di valori, competenze e professionalità che da oltre un secolo e mezzo accompagnano la vita civile e marittima italiana.

L’esposizione, curata con la collaborazione dell’artista Leonardo Petrucci, propone un viaggio nel tempo attraverso una selezione di immagini elaborate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale.

L’artista ha scelto di reinterpretare i momenti salienti della storia delle Capitanerie di Porto adottando, di volta in volta, lo stile pittorico e il linguaggio artistico propri di ciascun periodo storico rappresentato.

In questo modo i visitatori possono immergersi nelle diverse epoche, ritrovando nelle opere il sapore e le atmosfere di tempi lontani, restituite con sorprendente fedeltà e suggestione.

Ad arricchire l’allestimento, la mostra accoglie anche l’opera pittorica “Tra le onde ed il coraggio”, un olio su tela realizzato da un’artista reggina che omaggia la città e il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera attraverso simboli ed elementi identitari fortemente evocativi.

Con questo appuntamento, la Direzione Marittima e il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria intendono offrire alla cittadinanza e ai visitatori un’occasione di riflessione e condivisione, valorizzando un’eredità storica che appartiene a tutto il Paese e che guarda con fiducia al futuro.

Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio34 minuti fa
36 minuto di lettura
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio