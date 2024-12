Capodanno Rai a Reggio Calabria, Cannizzaro “sembra un sogno, invece è realtà”

“Reggio capitale d’Italia in mondovisione e nel giorno più importante dell’anno… A pensarci sembra un sogno, invece tra 24 ore sarà realtà, ospitando alcuni dei più grandi della musica italiana.”

A dirlo, a proposito del Capodanno Rai in diretta da Reggio Calabria, è l’On. Francesco Cannizzaro, parlamentare del territorio, Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati e Coordinatore regionale del partito in Calabria.

“È il palco più imponente e maestoso mai eretto ad oggi nella nostra città aggiunge Cannizzaro per la realizzazione del quale ci tengo a ringraziare tutti i tecnici, gli operatori, i responsabili, che vi hanno lavorato senza sosta già da prima di Natale.

Ovviamente niente di tutto ciò sarebbe stato fatto senza la ferma volontà della RAI e della Regione Calabria, che hanno fortemente voluto che la tv nazionale nella notte di San Silvestro fosse per il secondo anno consecutivo in Calabria. Merito del Presidente Roberto Occhiuto e di quella rinnovata programmazione e visione di Calabria dovuta alla grande sinergia istituzionale targata CentroDestra messa in atto in questi ultimi anni.”

“È una vetrina senza precedenti conclude Francesco Cannizzaro un’occasione più unica che rara, che Reggio saprà sfruttare al meglio per poter far parlare ancora di sé nei termini positivi che ormai contraddistinguono la narrazione calabrese da 3 anni a questa parte. Ci vediamo in piazza Indipendenza per l’anno che verrà!”