Caporalato, la UIL Calabria chiede udienza in Commissione agricoltura

Cogliendo l’occasione della convocazione del Consiglio regionale, prevista per il prossimo 8 giugno, dedicata al tema del caporalato e dello sfruttamento dei braccianti agricoli e promossa dal presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto e dal presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo, la UIL Calabria ha chiesto di essere formalmente audita dalla Sesta Commissione consiliare (Agricoltura), presieduta dall’on. Elisabetta Santoianni.

La richiesta è stata inoltrata nel pomeriggio di ieri.

«Riteniamo importante ha dichiarato la segretaria generale della UIL Calabria Mariaelena Senese che accanto all’importante confronto politico che si terrà a Palazzo Campanella lunedì prossimo, sia necessario e utile portare in seno al dibattito elementi di proposta e contribuire con atti concreti alla formazione di una coscienza politica sulla gravità del fenomeno del caporalato e dello sfruttamento del lavoro agricolo».

«Per questo motivo ha spiegato Senese la UIL Calabria ha chiesto di poter essere ascoltata dalla Commissione consiliare competente in materia di Agricoltura, auspicabilmente prima della discussione in Consiglio regionale, così da poter offrire elementi di analisi e proposte operative che riteniamo possano contribuire in maniera significativa al confronto e alle decisioni che ne deriveranno».

Inoltre, la UIL Calabria ha richiesto un incontro, da tenersi in tempi rapidi, con il presidente della Regione Roberto Occhiuto e con l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, al fine di avviare un confronto diretto sulle iniziative da mettere in campo per contrastare efficacemente il caporalato, tutelare i lavoratori agricoli e rafforzare i controlli e gli strumenti di prevenzione sul territorio regionale.