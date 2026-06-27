Cardiologia di Polistena: consegnati due nuovi ecocardiografi di ultima generazione

Nella giornata di ieri presso l’Unità Operativa Complessa di Cardiologia, UTIC ed Elettrostimolazione dell’Ospedale di Polistena, diretta dal dott. Carmelo Massimiliano Rao, sono stati consegnati due nuovi ecocardiografi 3D di ultima generazione, strumenti altamente innovativi che consentiranno di elevare ulteriormente la qualità della diagnostica cardiovascolare.

L’acquisizione delle nuove apparecchiature rappresenta un importante investimento nella sanità pubblica e testimonia la volontà dell’ASP di Reggio Calabria di garantire ai cittadini del comprensorio della Piana prestazioni diagnostiche sempre più moderne e accurate nel rispetto dei più elevati standard tecnologici.

I nuovi ecocardiografi permetteranno di implementare significativamente l’attività clinica e diagnostica dell’Unità Operativa, supportando una diagnosi precoce e precisa delle patologie cardiovascolari.

Questo importante risultato è stato possibile grazie alla sensibilità e all’impegno della Direzione Generale dell’ASP di Reggio Calabria, guidata dalla dott.ssa Maddalena Berardi, che continua a investire concretamente nell’innovazione tecnologica quale elemento fondamentale per il miglioramento dell’assistenza sanitaria.

Un sentito ringraziamento viene inoltre rivolto all’Ingegneria Clinica, in particolare all’ing. Carmelo Minniti e all’ing. Valentina Stamile, per il prezioso lavoro svolto durante tutte le fasi del procedimento, nonché al Provveditorato Aziendale, e in particolare alla dirigente Cuzzocrea per il fondamentale contributo amministrativo che ha consentito di portare a compimento l’intero iter.

L’introduzione di queste nuove tecnologie rappresenta un ulteriore passo avanti verso una sanità sempre più moderna, efficiente e vicina ai bisogni dei cittadini.

Prevenzione, diagnostica e innovazione continuano a rappresentare i pilastri sui quali l’ASP di Reggio Calabria intende costruire una rete assistenziale di eccellenza, con l’obiettivo di offrire cure qualificate e garantire il diritto alla salute dell’intero territorio.