“Cardiologie Aperte 2025”: un’iniziativa per la prevenzione e un gesto simbolico per migliorare la sanità

Cetraro, 10 febbraio 2025 – Anche quest’anno, l’UOC di Cardiologia-UTIC dello Spoke Paola-Cetraro, diretta dalla dottoressa M.T. Manes, aderisce alla campagna nazionale “Cardiologie Aperte 2025”, un’importante iniziativa dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione sulle malattie cardiovascolari.

Dal 10 al 16 febbraio 2025, i cittadini avranno l’opportunità di ricevere materiale informativo e consigli utili sulla salute del cuore. In particolare, nei giorni 13 e 15 febbraio, dalle ore 9.00 alle 13.00, presso l’ingresso dell’Ospedale San Francesco di Paola, il reparto di Cardiologia e le associazioni Amici del Cuore di Paola e Fratello Cuore Onlus incontreranno la popolazione per distribuire materiale informativo e promuovere la prevenzione delle patologie cardiovascolari.

Oltre alla sensibilizzazione, l’iniziativa si arricchisce di un importante gesto simbolico: verrà predisposta una scatola speciale, itinerante fra i presidi di Paola, Cetraro e Praia a Mare, in cui i cittadini potranno inserire biglietti con suggerimenti e proposte per migliorare la sanità locale. Questa scatola sarà consegnata personalmente al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, affinché possa valutarne il contenuto e farne l’uso che riterrà più opportuno. L’auspicio è che questi suggerimenti possano rappresentare uno spunto utile per rafforzare il sistema sanitario e rispondere meglio alle esigenze della comunità.

Tra le realtà impegnate nella promozione della salute cardiovascolare, un ruolo di primo piano è svolto dall’Associazione Onlus Fratello Cuore, associata al Conacuore di Modena. L’associazione, con sede a Marina di Belvedere Marittimo (CS), in Via della Repubblica 72/74, si dedica attivamente alla sensibilizzazione e al supporto dei pazienti cardiopatici.

Per chi volesse sostenere le attività dell’associazione, è possibile contribuire con il 5×1000, utilizzando il Codice Fiscale 96013800782. Inoltre, per donazioni dirette, l’IBAN di riferimento è IT26 G030 6909 6061 0000 0108 266. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.fratellocuore.it o scrivendo a info@fratellocuore.it.

Per ulteriori informazioni sulla campagna “Cardiologie Aperte 2025”, è attivo il numero verde 800 05 22 33, operativo dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 10-12 e 14-16.