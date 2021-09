Carenza idrica da due mesi a Lazzaro, l’Ancadic chiede visita ispettiva sanitaria presso le scuole

Condividi

L’ANCADIC ha chiesto alle strutture sanitarie dell’ASP 205 di Reggio Calabria di voler disporre una urgente visita ispettiva presso le scuole di Lazzaro e presso la scuola Primaria di Sant’Elia di Lazzaro in via San Cipriano n. 15 per verificare le condizioni igienico sanitare visto la perdurante carenza di acqua.

Giacché si è venuti a conoscenza col passaparola della mancanza di acqua per i servizi igienici essenziali e che la scuola comunale dell’Infanzia sita in via Nicola Trussardi n. 5 non sarebbe provvista di serbatoio idrico, da verificare, quindi l’igiene dei bambini sarebbe a repentaglio.

Appare necessario che l’ispezione venga estesa anche alle scuole di Motta SG riscontrando ove esistono i serbatoi idrici se gli stessi siano di adeguata capacità d’accumulo in rapporto alla popolazione scolastica.

La nostra associazione chiede che venga ripristinato al più presto il servizio idrico giacché è evidente a tutti l’importanza dell’igiene soprattutto nelle scuole materne e elementari.

Siamo a conoscenza dell’interessamento della Dirigenza scolastica sulla problematica e dei solleciti rivolti all’Amministrazione comunale affinché dotasse le scuole ove mancanti di serbatoi idrici.

Al riguardo va raccomandato sin d’adesso che i serbatoi idrici muniti di autoclave dovranno trovare una idonea collocazione e prevedere interventi tecnici per la riduzione del rumore nei luoghi di lavoro, in questo caso per il benessere acustico nelle aule scolastiche.