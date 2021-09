Cariati: a fuoco il pontile che porta a Tomba Brettia, in località Salto

Condividi

A fuoco il pontile in legno che conduce alla Tomba Brettia, in località Salto. Atteggiamenti e comportamenti del genere, che qualcuno pensa di poter destinare al Sindaco o all’Amministrazione Comunale pro-tempore non fanno altro che danneggiare se stessi e la comunità intera.

Perché sono da ostacolo all’impegno che con il mondo dell’associazionismo si porta avanti e rappresentano il segnale della scarsa sensibilità e consapevolezza, per fortuna di pochi, intorno ad un patrimonio culturale che andrebbe invece tutelato, valorizzato e fatto conoscere.

È quanto fa denuncia il Sindaco Filomena Greco condannando con fermezza il vile gesto, nel caso dovesse essere confermata la matrice dolosa.

Maggiore responsabilità, senso civico e rispetto degli spazi comuni. Continuiamo a ritenere aggiunge il Primo Cittadino che ognuno per la propria parte possa fare tanto per rendere migliore la vivibilità della nostra cittadina, attraverso piccoli e semplici attenzioni.

Iniziando ad esempio a raccogliere le deiezioni quando portiamo i nostri amici a quattro zampe a passeggio; a conferire correttamente i

rifiuti negli appositi spazi; a denunciare l’abbandono di immondizia nelle aree verdi sono piccoli ma grandi contributi che possiamo offrire per la crescita della nostra comunità.

Incendio a località Salto. Per spegnere l’incendio propagatosi ieri (lunedì 20) è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. È possibile usufruire di un’arteria alternativa, in attesa che la percorribilità del pontile sia ripristinata a beneficio dei terreni agricoli circostanti e della fruizione del sito archeologico che ospita l’importante tomba a blocchi di pietra arenaria risalente al 300 a.C., rinvenuta nel 1978 ed il cui corredo funebre è custodito nel Museo archeologico Nazionale della Sibaritide.