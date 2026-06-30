Cariati Città della Vittoria, la proposta di legge di Filomena Greco per i Giochi della Magna Grecia

Una manifestazione annuale che unisce i comuni jonici nel segno delle loro radici storiche, promuove lo sport tra i giovani e valorizza il territorio.

È la proposta di legge “Giochi della Magna Grecia – Cariati Città della Vittoria” presentata dalla consigliera regionale di Casa Riformista – Italia Viva, Filomena Greco, depositata all’attenzione del Consiglio regionale della Calabria.

Il nome stesso della manifestazione richiama la storia della vittoria crotoniate del 510 a.C. su Sibari, guidata dall’atleta olimpico Milone di Kroton. La tradizione locale annovera l’episodio nel territorio di Cariati, lungo il fiume Nicà, allora area di confine tra Crotone e Sibari.

Proprio da questo riferimento identitario nasce l’idea della manifestazione, articolata in cinque ambiti tematici, definiti “i cinque cerchi della Magna Grecia”, mobilità, pace, salute, inclusione e valorizzazione del patrimonio archeologico.

I cinque cerchi individuano altrettanti nodi che la manifestazione intende portare all’attenzione di convegni, incontri e festival, con un respiro che supera la dimensione locale per aprirsi a un confronto nazionale e internazionale.

Il cerchio della mobilità riguarda la carenza di collegamenti che ancora oggi isola i comuni della fascia jonica, un tema su cui la manifestazione vuole mettere a confronto amministrazioni ed esperti per individuare soluzioni attuabili.

Il cerchio della pace e del bene comune richiama lo spirito di tregua proprio dei giochi antichi, applicato alle tensioni e ai conflitti del presente. Il cerchio del benessere e della salute punta sulla promozione dello sport e di corretti stili di vita tra i più giovani.

Il cerchio dell’inclusione e dell’integrazione affronta le barriere che ancora oggi limitano l’accesso e la partecipazione, comprese quelle che riguardano le persone con disabilità.

Il cerchio del turismo sportivo e dell’identità territoriale lega la valorizzazione dei siti archeologici allo sviluppo economico del territorio, a partire dai Marcatori Identitari Distintivi (MID) censiti dalla Regione nell’ambito del programma Calabria Straordinaria.

Una staffetta simbolica collegherà inoltre Crotone, Sibari e Cariati sede della manifestazione dove si terrà l’accensione del Tripode della Vittoria.

«Quest’idea nasce da un progetto che avevo avviato durante il mio mandato da sindaco di Cariati.

Proprio perché consapevole della grandezza, della bellezza e della storia che hanno formato la nostra identità dichiara Filomena Greco so che tutta la fascia jonica e l’entroterra hanno le carte in regola per essere protagonisti, sia come luoghi della memoria sia come sede di un evento che unisce sport, cultura, archeologia ed enogastronomia.

La storia della Magna Grecia appartiene ai calabresi e questa proposta di legge vuole darle una cornice istituzionale e una data nel calendario regionale».

La proposta prevede l’istituzione di un Comitato promotore composto da rappresentanti della Regione, del Comune di Cariati, del mondo scolastico e sportivo.

È prevista inoltre la creazione di una Rete delle Città della Magna Grecia, aperta alla collaborazione con altri territori del Mediterraneo legati alla stessa eredità storica, e un percorso di valorizzazione dei siti archeologici regionali in raccordo con università, soprintendenze e istituti di ricerca.

«I giovani, i ragazzi delle nostre scuole devono crescere sapendo da dove veniamo aggiunge Greco il percorso didattico rivolto agli istituti scolastici nasce per coinvolgere i ragazzi e renderli consapevoli che questo patrimonio culturale appartiene anche a loro e insieme dobbiamo esserne custodi».

«Non parliamo di un’iniziativa estemporanea ma di un disegno che guarda al medio-lungo periodo conclude Greco con la creazione della Rete delle Città della Magna Grecia le aree interne e i comuni della costa jonica avranno centralità in un circuito che parte da Cariati e guarda al Mediterraneo, perché la nostra storia diventi, per chi vive qui, anche lavoro e prospettiva di crescita».