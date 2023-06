Cariati: Conclusa con successo prima Giornata Ecologica

Un piano strategico per tutelare il patrimonio ambientale cittadino, dal borgo storico marinaro alla cittadella bizantina fortificata, attraverso una serie di iniziative mirate e programmate. Era e resta questo il percorso obbligato per garantire decoro urbano, condizione imprescindibile per una buona qualità della vita.

È quanto dichiara il Sindaco Cataldo Minò che nei giorni scorsi con gli amministratori comunali ha promosso la prima di una serie di Giornata ecologiche, alla quale hanno partecipato anche numerosi volontari.

Contestualmente è stata emessa l’ordinanza per l’eliminazione delle sterpaglie e la pulitura dei terreni ed il taglio degli alberi per la prevenzione dagli incendi. Obbliga proprietari, affittuari e tutti i soggetti aventi titolo di possesso di aree e terreni pubblici o privati alla pulizia delle zone arborate o cespugliate. Nello specifico, tra le dettagliate prescrizioni, si precisa di eliminare ogni inconveniente igienico-sanitario su tutti i terreni ubicati nel perimetro urbano e in quelli adiacenti su strade e aree pubbliche, mantenendo puliti anche i lotti edificabili e le aree interne alle ville. Un dovere, quest’ultimo, che – precisa Minò – non si limita alla sola stagione estiva ma dovrebbe essere buona abitudine, nell’ottica dell’interesse civico, consolidata nell’intero arco dell’anno.

La prevenzione degli incendi estivi – ricorda ancora il Sindaco Cataldo Minò – passa soprattutto dalla consapevolezza e dalla collaborazione dei cittadini, ecco perché – aggiunge – è essenziale che in questo periodo chiunque avvisti anche un piccolo focolaio lo segnali immediatamente alle autorità preposte.

Intanto si è conclusa con successo la prima Giornata ecologica all’insegna della pulizia e del decoro urbano, voluta e promossa dal Primo cittadino e dai Consiglieri comunali di Maggioranza di Cariati. Un nutrito gruppo di cittadini volontari, ha operato dalle 6.30 alle 11.00 lungo le spiagge cittadine antistanti il Lungomare Cristoforo Colombo, da zona Padre Pio e fino al Campo Sportivo. Durante l’iniziativa sono stati rimossi e differenziati diverse tipologie di detriti insieme a plastica e ferro.

Si tratta della prima di altre giornate ecologiche – precisa Minò – che seguiranno per ripulire anche altre zone della comunità e sensibilizzare i cittadini sul tema dell’ambiente.

Il Primo Cittadino coglie l’occasione, infine, per informare che sul lungomare si sta procedendo con lavori di manutenzione per risolvere il problema storico dello scolo delle acque. È, inoltre, in programmazione la bitumazione del Lungomare che sarà abbellito con nuove piante.