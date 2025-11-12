Carmelo Sansone è il nuovo rappresentante territoriale di Confapi Calabria per l’area del tirreno cosentino

Confapi, l’area del tirreno cosentino ha un nuovo rappresentante: a rilanciare impegno ed attività della Confederazione italiana della piccola e media industria privata sul territorio sarà Carmelo Sansone.

È quanto fa sapere il presidente di Confapi Calabria, Francesco Napoli che domani, giovedì 13 nella sede di via delle Medaglie d’oro, a Cosenza, sottoscriverà un protocollo d’intesa con EF Solare Italia, Le Greenhouse e la Casa Circondariale di Castrovillari Rosetta Sisca per il progetto finalizzato alla creazione di percorsi formativi/lavorativi dedicati ai detenuti.

Confidiamo nella professionalità e nell’impegno di Sansone ha dichiarato il Presidente Francesco Napoli.

Siamo certi che saprà interpretare al meglio i valori e gli obiettivi della nostra Confederazione, contribuendo attivamente alla crescita e alla promozione delle imprese del territorio.

Sansone ha ringraziato Confapi Calabria e in modo particolare il Presidente Francesco Napoli per la fiducia accordata, assumendo l’incarico con grande entusiasmo e senso di responsabilità.

Il mio impegno ha sottolineato sarà volto a contribuire al rafforzamento del ruolo di Confapi come acceleratore di sviluppo e interlocutore strategico per le Piccole e Medie Imprese calabresi.