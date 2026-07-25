Caro carburanti: CLAAI Energia Calabria chiede un intervento immediato del Governo

L’aumento dei prezzi alla pompa, spinto dalle tensioni internazionali, sta mettendo in ginocchio consumatori, benzinai e piccole imprese.

Ferruccio Schiavello (CLAAI Energia): “Servono interventi urgenti per fermare le speculazioni e tagliare le accise.”

La recente impennata dei prezzi dei carburanti sta mettendo in seria difficoltà l’intero tessuto economico del Paese. A pagare il prezzo più alto di questa crisi sono i cittadini e le imprese, schiacciati da dinamiche di mercato insostenibili.

Per quanto riguarda i consumatori si registra un rincaro immediato di circa 25 centesimi al litro, che pesa sui bilanci familiari già provati dall’inflazione e mette a rischio le partenze per le vacanze.

Chi ci guadagna? Mentre cittadini e imprese soffrono, i beneficiari di questa situazione sono due:

1. Lo Stato: Che incassa maggiori entrate fiscali grazie all’aumento automatico del gettito di IVA e accise.2. Le Compagnie Petrolifere: che continuano a speculare sui prezzi a danno della collettività.

La richiesta di CLAAI Energia; Per ristabilire equità sociale ed economica, Ferruccio Schiavello, Coordinatore Regionale di CLAAI Energia, chiede un intervento immediato e concreto da parte del Governo.

È indispensabile calmierare i prezzi, tutelare i consumatori e garantire la sopravvivenza economica di benzinai e PMI attraverso una revisione strutturale delle accise e un blocco deciso delle speculazioni lungo tutta la filiera energetica.