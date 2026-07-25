Caro carburanti: CLAAI Energia Calabria chiede un intervento immediato del Governo
L’aumento dei prezzi alla pompa, spinto dalle tensioni internazionali, sta mettendo in ginocchio consumatori, benzinai e piccole imprese.
Ferruccio Schiavello (CLAAI Energia): “Servono interventi urgenti per fermare le speculazioni e tagliare le accise.”
Chi paga il conto?
Per le PMI l’aumento combinato di carburante ed energia fa impennare i costi operativi, mettendo a rischio la competitività delle piccole e medie imprese, in particolare nella nostra regione.
Chi ci guadagna? Mentre cittadini e imprese soffrono, i beneficiari di questa situazione sono due:
2. Le Compagnie Petrolifere: che continuano a speculare sui prezzi a danno della collettività.
La richiesta di CLAAI Energia; Per ristabilire equità sociale ed economica, Ferruccio Schiavello, Coordinatore Regionale di CLAAI Energia, chiede un intervento immediato e concreto da parte del Governo.
È indispensabile calmierare i prezzi, tutelare i consumatori e garantire la sopravvivenza economica di benzinai e PMI attraverso una revisione strutturale delle accise e un blocco deciso delle speculazioni lungo tutta la filiera energetica.