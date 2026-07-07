Caro scuola, prorogati i termini per il voucher da 500 euro a Cirò
Mario Sculco "nessuno perda questa opportunità per il futuro dei propri figli".
Investire nella scuola significa investire nel futuro della comunità. Per questo è importante che tutte le famiglie che ne hanno diritto colgano questa opportunità messa a disposizione dalla Regione Calabria.
Il contributo Caro Scuola rappresenta un aiuto concreto per sostenere le spese legate all’istruzione e nessuno deve rinunciare a presentare la domanda.
A rilanciare l’iniziativa è il sindaco Mario Sculco, informando che la Regione Calabria ha prorogato fino a lunedì 20 luglio il termine per richiedere il Voucher Caro Scuola relativo all’anno scolastico 2024/2025.
Il contributo, pari a 500 euro, è destinato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del sistema di istruzione pubblico calabrese appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 15.748,78 euro.
Il voucher può essere utilizzato per sostenere le principali spese legate alla frequenza scolastica, dall’acquisto dei libri di testo al materiale didattico, dagli strumenti digitali ai costi per il trasporto scolastico.
Un sostegno concreto pensato per accompagnare le famiglie e garantire agli studenti pari opportunità nel percorso di formazione.
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online utilizzando SPID oppure la Carta d’Identità Elettronica (CIE). Per gli studenti minorenni la richiesta dovrà essere inoltrata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
L’Amministrazione comunale invita tutte le famiglie in possesso dei requisiti a non attendere gli ultimi giorni utili e a presentare la domanda entro il nuovo termine fissato dalla Regione Calabria.
Garantire il diritto allo studio conclude Sculco significa anche accompagnare le famiglie nelle opportunità che le istituzioni mettono a disposizione.
Per questo invitiamo tutti gli aventi diritto a informarsi e ad accedere a questo importante sostegno economico che può rappresentare un aiuto concreto per affrontare le spese scolastiche del prossimo anno.