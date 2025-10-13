Caronte & Tourist porta il Villaggio della Salute Komen a Messina

Da domani, martedì 14 ottobre, e fino a giovedì 16, Villa Dante ospiterà il Villaggio della Salute di Komen promosso, per la tappa di Messina, da Caronte & Tourist. Un luogo dedicato a screening gratuiti per la prevenzione dei tumori al seno, riservati a donne in condizioni di fragilità sociale.

Il taglio del nastro è previsto domani alle ore 11.00 alla presenza della dirigenza di Caronte & Tourist, dei rappresentati di Komen, del Comune di Messina, che patrocina l’iniziativa, e della partecipata Messina Social City.

Il Villaggio della Salute rimarrà aperto al pubblico fino alle 16.00, mentre mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre sarà accessibile dalle 9.30 alle 16.00.

Grazie a questa collaborazione, Messina entra a far parte delle quattordici tappe nazionali dei Villaggi della Salute della Carovana Komen.

A partire da domani, i Camper di Komen Italia tra cui uno acquistato proprio grazie al contributo di Caronte & Tourist nel 2023 ospiteranno esami gratuiti di diagnosi precoce.

A bordo, gli specialisti si dedicheranno alle donne in condizioni di disagio socio-economico e a quelle in fasce d’età non ancora coperte dai programmi ordinari di screening pubblico.

Le tre giornate offriranno a tutta la cittadinanza attività di informazione sanitaria, talk con specialisti, incontri formativi sulla prevenzione ed eventi sportivi dedicati alla sensibilizzazione.

L’attenzione sarà tutta rivolta al tema del benessere, fisico, psicologico e sociale delle donne, e sarà pertanto incluso uno stand informativo sul tema critico della violenza di genere tema su cui Caronte & Tourist è da anni attivamente impegnata.

Saranno infatti presenti i volontari del centro antiviolenza Evaluna e del Centro rivolto a uomini autori di violenza (CAUV). Alle donne che si sottoporranno agli screening saranno offerte bevande biologiche Tomarchio, marchio che sostiene l’iniziativa.

L’evento si inserisce nell’Ottobre Rosa – Mese Internazionale della Consapevolezza sul Tumore al Seno e ha come obiettivo principale la promozione della cultura della prevenzione.

A suggellare simbolicamente l’impegno della città nella lotta contro il tumore al seno, da domani Palazzo Zanca si illuminerà di rosa, colore simbolo di attenzione, speranza e solidarietà verso le donne.