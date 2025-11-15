Carovana della Prevenzione a Belvedere Marittimo dal 15 al 18 novembre – VIDEO

Belvedere Marittimo (CS), 15 novembre 2025 – Da sabato 15 a martedì 18 novembre, le strade di Belvedere Marittimo, nel cosentino, accoglieranno il camper della “Carovana della Prevenzione”, l’iniziativa di Komen Italia, che mira a sensibilizzare all’attività preventiva delle patologie oncologiche, oltre che promuovere la salute al femminile.

Una campagna di prevenzione itinerante che ha interessato e continuerà ad interessare altri paesi dell’Alto Tirreno Cosentino, grazie all’approvazione dell’Asp di Cosenza in piena sinergia con l’organizzazione Komen.

La prima tappa belvederese del camper della carovana si è tenuta sabato 15 e proseguirà fino a domenica 1sul lungomare cittadino, dalle ore 9:30 alle 14:30.

Lunedì 17 il camper si sposterà nel centro storico, sostando in contrada Acquaro, e martedì 18 concluderà l’itinerario in zona Sant’Antonio, nell’area adiacente al Palazzetto dello Sport, dalle 9:00 alle 15:30.

L’iniziativa, patrocinata dal comune di Belvedere Marittimo e fortemente sostenuta dall’assessore alla Politiche Sociali, dott.ssa Raffaela Sansoni, altro non è che un porsi a pieno sostegno delle donne in un cammino di prevenzione con accesso completamente gratuito ad esami diagnostici per prevenire il tumore al seno, e agevolarle con più soste nel territorio comunale per via della sua estensione.

La risposta della comunità femminile belvederese non si è fatta attendere, e ha confermato il forte impatto che la promozione dell’attività preventiva ha; molte infatti le donne che hanno sostato davanti il camper, in attesa di sottoporsi alle visite previste.

Età differenti ma medesimi scopi, la salute, quella per cui Komen e le Aziende Sanitarie di tutta Italia, lottano ogni giorno, impegnandosi in un inno alla prevenzione, tradotto in quattro lettere, alla VITA.