Carta d’identità non sarà più utilizzabile, il comune di Vaccarizzo Albanese invita a rinnovarla per tempo per evitare disagi e rallentamenti

Dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea, indipendentemente dalla sua scadenza, non sarà più valida né per l’espatrio né sul territorio nazionale, diventando di fatto inutilizzabile per qualsiasi uso ufficiale.

È possibile rinnovarla già da subito senza aspettare la prossimità della scadenza.

È quanto fanno sapere gli uffici comunali invitando la cittadinanza a verificare per tempo il proprio documento e ad attivarsi per la sostituzione della nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE).

L’obiettivo sottolineano è di evitare richieste massive in prossimità della scadenza che potrebbero causare rallentamenti.

Una fototessera recente sia cartacea che in formato digitale conforme alle norme ICAO, non antecedente a 6 mesi e comunque MAI la stessa foto della precedente carta d’identità; la vecchia carta d’identità (in caso di furto o smarrimento della precedente carta, è necessario presentare la denuncia sporta alle Forze dell’Ordine); la tessera sanitaria.

Sono, questi, i documenti necessari per il rinnovo della Carta d’identità.

È fondamentale ricordare che, a differenza del vecchio documento, la consegna della Carta d’Identità Elettronica non è immediata.

Il processo di emissione, gestito centralmente dal Ministero dell’Interno, prevede la spedizione del documento che avviene generalmente entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta effettuata allo sportello comunale.