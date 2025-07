Casa della Comunità a Taurianova, l’Asp affida i lavori

«La consegna dei lavori per la futura Casa della Comunità, avvenuta questa mattina ad opera dei funzionari dell’Asp e dei rappresentanti dell’impresa appaltatrice, rappresenta una promessa politica mantenuta a favore della città di Taurianova ed equivale a quell’accelerazione nell’iter che l’Amministrazione Comunale ha sempre auspicato per completare in tempi certi un disegno virtuoso che in questi anni abbiamo difeso e che già comprende la riuscita attivazione del Centro operativo territoriale proprio nei locali di via Cavour».

E’ quanto dichiara il sindaco Roy Biasi, dopo aver assistito alla formale apertura del cantiere per la nuova struttura, presenti per l’Asp il Rup, l’ingegnere Mario Montarello, con il geologo Filippo Ferraro, e per la ditta gli architetti Luisa Fontana e Sergio Cimbalo, rispettivamente direttore dei lavori e responsabile sicurezza del cantiere.

«Si tratta di lavori per oltre 1.700.000 euro prosegue il sindaco Biasi che, affidati al general contractor nazionale Consorzio Stabile Sinergica, attraverso la formula che abbina per un unico soggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, riqualificheranno e ammoderneranno in pieno centro cittadino l’immobile storicamente sede del poliambulatorio, i cui servizi nel frattempo l’Asp ha trasferito nell’ex Centro agroalimentare di Largo Bizzurro, nei confortevoli locali messi a disposizione dal Comune, proprio per assicurare nell’ambito di un apprezzabile gioco di squadra quella continuità dei servizi che in effetti ha tutelato l’utenza nella fruizione di diritti fondamentali. Desidero anche per questo ringraziare quanti, a partire dagli operatori sanitari, dal direttore generale Lucia Di Furia, dal direttore del Patrimonio Carmelo Minniti e dal direttore del Distretto Salvatore Barillaro, hanno reso indolore questo necessario passaggio che ora ci consente di attendere senza particolare ansia l’attivazione degli innovativi servizi erogati nella futura Casa della Comunità».

Nell’occasione della consegna dei lavori, resa possibile anche dal contributo quale collaboratore del Rup, assicurato dal geometra Martino Fazzari, proprio il ruolo del sindaco ha dato la possibilità di ipotizzare una prima soluzione per l’alloggiamento transitorio di una cabina dell’Enel.

«L’interlocuzione che in questi anni abbiamo avuto con l’Asp, fattiva e mai inutilmente sbandierata prosegue il sindaco Biasi rappresenta anche grazie all’impegno profuso dall’ex delegato alla Sanità, Raffaele Scarfò, la cifra di un altro successo di questa amministrazione nel campo dei diritti, che solo chi è in mala fede non vede, a partire dalla messa a disposizione dopo anni di proteste di locali comunali idonei per la postazione del 118, per finire all’apertura del Cot, dell’Adi e dell’Uvm anche per un’utenza che va oltre questo comprensorio e all’imminente ritorno in città del Centro pediatrico per la vaccinazione.

Ed è con questo metodo operativo e costruttivo che, dopo aver registrato il ritorno per Taurianova ad un ruolo baricentrico nei servizi sanitari territoriali nella Piana di Gioia Tauro, intendiamo proseguire nella vigilanza politica che si rende necessaria affinchè si recuperi l’allineamento tra l’esecuzione di questo appalto integrato e la programmazione della spesa dei fondi Pnrr, nella consapevolezza che nessuna risorsa fin qui è stata sprecata e che, anche grazie all’impulso prodotto dal presidente Occhiuto, l’Asp si è ampiamente riscattata dal suo passato opaco fatto pure di promesse che poi non trovavano l’adeguata messa a terra di progetti credibili».