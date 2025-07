Casa Mastroianni scelta tra le migliori pasticcerie in Calabria da Dissapore

È partito dalla Calabria il nuovo progetto editoriale di Dissapore, una delle principali voci italiane nel mondo dell’enogastronomia.

Il debutto si è celebrato con una serata esclusiva giovedì 3 luglio presso il Mood Sea Stage di Falerna (Cz), che ha visto protagoniste le migliori pasticcerie del territorio, selezionate dalla redazione attraverso un’attenta analisi svolta in incognito.

L’iniziativa ha rappresentato la prima tappa di un tour che attraverserà l’Italia con l’obiettivo di raccontare la pasticceria d’eccellenza in modo autentico, meritocratico e profondamente legato ai territori.

Non si è trattato di una classifica, ma di una selezione delle realtà più rappresentative della pasticceria calabrese, capaci di coniugare tradizione e innovazione.

Un “best of” locale che guarda al panorama nazionale, pensato per valorizzare tanto le eccellenze già affermate quanto i nuovi talenti emergenti del mondo dell’arte dolciaria.

Tra le dieci pasticcerie premiate in Calabria, spicca Casa Mastroianni di Lamezia Terme (Cz), che per l’occasione ha portato in degustazione il suo celebre tiramisù, conquistando giornalisti e ospiti presenti con la sua cremosità e il perfetto equilibrio di sapori.

A ritirare il premio è stato Francesco Mastroianni, titolare dell’azienda, volto noto della gelateria calabrese.

La serata è stata un’occasione di incontro, scoperta e condivisione. In una location mozzafiato affacciata sul mare al tramonto, tra brindisi e sorrisi, il pubblico ha potuto assistere a momenti di confronto tra professionisti, gustare una degustazione esclusiva delle creazioni firmate dai protagonisti della serata e vivere la cerimonia di premiazione, accompagnata dai racconti e dalle interviste curate da Chiara Cavalleris e Antonio Fucito di Dissapore.

Un evento dal sapore autentico, che ha saputo celebrare la pasticceria calabrese con calore, entusiasmo e tanta dolcezza.