Casa Riformista è in campo, la coalizione punta ad un risultato in doppia cifra

Meno di un mese all’apertura dei seggi elettorali in Calabria per il rinnovo dei vertici regionali.

Italia Viva è in campo con una lista forte e competitiva in tutte le circoscrizioni elettorali: Casa Riformista, la formazione promossa da Italia Viva, raccoglie tutte le forze e le associazioni attive nell’universo liberale e riformista e conta di ottenere un ottimo risultato il 5/6 ottobre, che mira al 10%.

“La presenza di Italia Viva nel campo del centro-sinistra, a sostegno di Pasquale Tridico presidente fa notare Filomena Greco, responsabile regionale del partito e capolista nella circoscrizione di Cosenza è determinante ed essenziale nel costruire un profilo innovatore e riformatore per la coalizione che sfida il centro destra per la conquista del governo della Calabria e si candida a guidare la Regione in modo inclusivo, ricucendo le fratture che si sono create in questi anni”.

La proposta di governo di Casa Riformista è coerente con il progetto di fare della Calabria una terra ospitale, preoccupata di diffondere il benessere e migliorare la qualità della vita dei cittadini calabresi, puntare sulla vivibilità delle piccole comunità delle terre interne.

“Casa Riformista sostiene Filomena Greco è la vera novità di questa tornata elettorale e sono convinta che gli elettori sapranno apprezzare la coerenza, la progettualità, la concretezza di una proposta politica che ha l’ambizione di far uscire la Calabria dal suo stato di crisi permanente.

La condizione di minorità della Calabria su diversi parametri del benessere, non è un destino manifesto: un riformismo credibile e ricco di competenze, è la chiave per migliorare questi parametri.

Italia Viva ci crede ed invita gli elettori calabresi ad affiancare Casa Riformista non solo con il voto, ma anche con una mobilitazione di idee ed attività da qui al primo week end di ottobre”.