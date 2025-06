Cash & Rocket Tour arriva a Reggio Calabria

Manca solo una settimana all’arrivo in città del Cash & Rocket Tour 2025, uno degli eventi più iconici del panorama internazionale, che vedrà 60 donne straordinarie a bordo di 30 supercar rosse attraversare l’Italia per sostenere cause benefiche globali.

Dopo le tappe di Roma e della Costiera Amalfitana, il tour farà tappa a Reggio Calabria sabato 7 giugno, con una parata spettacolare e un evento pubblico gratuito all’Arena dello Stretto, cuore pulsante della città.

Cash & Rocket è un progetto fondato da Julie Brangstrup nel 2011, e ha raccolto oltre 5,3 milioni di dollari a favore di organizzazioni impegnate nell’empowerment di donne e bambini in situazioni di vulnerabilità.

Il tour di quest’anno sostiene:

• Save the Children UK,

• Sumbandila (Sudafrica),

• Associazione Thamaia (Catania),

• Associazione Grace, realtà attiva proprio a Reggio Calabria.

Grace nasce per offrire supporto concreto a donne in difficoltà, vittime di violenza o in situazione di fragilità

economica, sociale o familiare. L’associazione promuove percorsi di autonomia, ascolto e reinserimento, diventando ogni giorno un faro di speranza per il territorio.

Averla tra i partner beneficiari di un progetto internazionale come Cash & Rocket rappresenta un riconoscimento importante per la Calabria e per chi ogni giorno lavora in silenzio per il cambiamento.

IL PROGRAMMA DELLA TAPPA DI REGGIO CALABRIA

Sabato 7 Giugno – Programma pubblico

• 14:00 – Parata ufficiale di 30 auto sportive lungo Corso Garibaldi

• 14:40 – 16:10 – Pranzo delle partecipanti presso Gala Hotel Excelsior

• 19:30 – 21:30 – Evento pubblico gratuito presso l’Arena dello Stretto

o Apertura ufficiale

o Interventi istituzionali

o Presentazione delle associazioni benefiche

o DJ Set con Federica Caracciolo, Serena Vinacci, Luke Silva e Martina Busi

• 21:30 – 00:00 – Cena di gala riservata presso location privata

Accanto alla fondatrice Julie Brangstrup, saranno presenti influencer, imprenditrici e personalità come:

Erica Pelosini, Selita Ebanks, Juliet Angus, Tata Harper, Rachel Zeilic, Melissa Roxburgh, Natali Yura, Marija

Karan, Vivia Ferragamo, Mathilda Karlsson (olimpionica), Sabrina Sadiq, solo per citarne alcune.

Negli anni precedenti, il tour ha coinvolto anche Paris Hilton, Ashley Graham, Jodie Kidd e Patricia Arquette,

raggiungendo oltre 70 milioni di follower a livello globale.

L’evento di Reggio Calabria è realizzato con il patrocinio e il partenariato ufficiale della Città di Reggio Calabria,

che ha messo a disposizione l’Arena dello Stretto e il palco, dimostrando ancora una volta quanto il settore

pubblico possa giocare un ruolo determinante nel valorizzare la città.

Un ringraziamento sentito va al Sindaco Giuseppe Falcomatà, ai ViceSindaci Paolo Brunetti e Carmelo Versace,

all’Assessore Carmelo Romeo e all’Assessore Giovanni Latella, per il supporto, la fiducia e l’entusiasmo dimostrati.

Importante anche il contributo delle forze dell’ordine, in particolare la Questura di Reggio Calabria e la Polizia

Locale, che garantiranno la sicurezza e la gestione logistica in tutte le fasi dell’evento.

Ringraziamo inoltre gli organizzatori locali per la tappa reggina Natalia Spanò, Rossella Delfino e Christian Zuin.

Un sentito ringraziamento anche a Elisabetta Marcianò per il prezioso contributo offerto nella fase iniziale del

progetto.

Questa tappa rappresenta un esempio virtuoso di come pubblico e privato possano collaborare per lo sviluppo

turistico, culturale ed economico del territorio.

Il tour si inserisce perfettamente nella visione del progetto “Reggio Calabria Destinazione”, contribuendo al posizionamento della città come meta internazionale per eventi, turismo esperienziale e narrazione identitaria.

Quando istituzioni, operatori e cittadini condividono una visione comune e lavorano in sinergia, la città cresce. E si racconta al mondo con orgoglio.

CASH & ROCKET È… CAMBIAMENTO IN MOVIMENTO