Cassa Dottori Commercialisti: in Calabria un’incidenza femminile in linea con quella nazionale

Sono 2.425 gli iscritti calabresi alla Cassa Dottori Commercialisti, ovvero il 3,3% del totale dei professionisti associati all’Ente di previdenza e assistenza di categoria.

Una platea, quella dei dottori commercialisti calabresi, in cui le donne rappresentano il 32,8% del totale degli iscritti (a fronte di un valore nazionale pari al 33,4%) e gli under 40 il 17%, rispetto al 20% della media italiana.

“I dati calabresi descrivono una fotografia positiva della nostra categoria nella regione: i redditi e i volumi d’affari continuano a crescere. Continueremo in ogni caso a tenere viva l’attenzione sulle situazioni di fragilità”, commenta Ferdinando Boccia, presidente di Cassa Dottori Commercialisti.

“Sono lieto di incontrare i colleghi calabresi durante i due appuntamenti “La Cassa sul territorio” che sono un’occasione importante di dialogo e di ascolto, grazie ai quali, negli ultimi anni, la Cassa Dottori Commercialisti ha intercettato molte esigenze degli iscritti, ampliando le iniziative di “welfare strategico”.

In linea con la nostra mission e con una visione sempre più improntata ai principi di inclusività, parità ed equità, le misure assistenziali permettono di supportare la categoria in tutte le fasi della vita”.

Per quanto riguarda la provincia di Catanzaro, la presenza di donne è pari al 29,2% del totale, tra i 442 iscritti. Gli iscritti under 40 rappresentano il 22,4%, un valore superiore sia alla media regionale sia a quella nazionale.

I redditi medi, dichiarati nel 2024 in riferimento al 2023, si attestano a oltre 51 mila euro e sono aumentati del 19,3% rispetto al 2023, a fronte di un +10% della media nazionale. Parallelamente cresce anche il volume d’affari del 17,1%, che ha raggiunto quasi 77 mila euro.

La spesa di welfare di Cassa Dottori Commercialisti a favore degli iscritti di Catanzaro, nel 2024, è stata pari a quasi 280 mila euro.

A Crotone, l’incidenza femminile si attesta al 27,1% tra i 188 professionisti iscritti, una percentuale inferiore sia al dato regionale (32,8%) e sia a quello nazionale. La presenza di giovani professionisti under 40 si attesta al 16%, un valore in linea con l’incidenza regionale (17%) e inferiore rispetto a quella nazionale (20%).

I redditi medi, dichiarati nel 2024 in riferimento al 2023, si attestano a quasi 53 mila euro e sono aumentati del 13,6% rispetto al 2023, a fronte di un +10% della media nazionale. Parallelamente cresce anche il volume d’affari del 12,6%, che ha raggiunto gli oltre 73 mila euro.

Nel 2024, i contributi erogati per le iniziative di welfare deliberate dalla Cassa Dottori Commercialisti a favore dei dottori commercialisti iscritti all’Ordine di Crotone sono stati pari a oltre 81 mila euro.

Le iniziative di welfare a supporto degli iscritti sono al centro dei due convegni “La Cassa incontra gli iscritti” il primo dei quali si terrà con i professionisti dell’Ordine di Catanzaro domani alle ore 15:00 presso l’ODCEC di Catanzaro, via Francesco Spasari n. 3.

Venerdì sarà, invece, la volta dell’Ordine di Crotone con un appuntamento alle ore 10:00 presso la sala Convegni dell’ODCEC di Crotone, via dei Mille n. 13.

Ai due incontri, che danno diritto a 3 crediti formativi obbligatori, parteciperanno Ferdinando Boccia, Presidente di Cassa Dottori Commercialisti, Antonino Dattola, vice Presidente di CDC, e il delegato Pietro Rillo.

Agli eventi sarà possibile ricevere consulenza da parte del personale della Cassa per simulazioni personali e ogni altra informazione di carattere contributivo, previdenziale e assistenziale.