Cassano all’Ionio, proposta intitolazione di un luogo simbolo a Papa Francesco

Cassano all’Ionio – Un appello sentito e carico di significato è stato lanciato da Francesco Garofalo, presidente del Centro Studi “Giorgio La Pira”, affinché il Comune di Cassano all’Ionio intitoli un luogo simbolo della città a Papa Francesco. L’iniziativa mira a commemorare la storica visita del Pontefice, avvenuta il 21 giugno 2014, un evento che ha profondamente segnato la comunità locale.

Garofalo sottolinea l’importanza di mantenere vivo il messaggio di speranza e fratellanza che Papa Francesco ha trasmesso durante la sua visita. “Un momento che ha segnato la vita di ciascuna e ciascuno”, afferma Garofalo, evidenziando come le parole del Papa abbiano lasciato un’impronta indelebile nella memoria collettiva.

La proposta non si limita a un semplice gesto simbolico. Garofalo auspica che il ricordo di Papa Francesco diventi una “eredità” per le future generazioni, un punto di riferimento costante nei valori di pace e fraternità. “Non un atto puramente simbolico, ma nella consapevolezza – ha evidenziato -, che l’amato Sommo Pontefice debba rimanere un faro per tutti e una stella polare da raccontare a futura memoria”.

Il presidente del Centro Studi “Giorgio La Pira” descrive Papa Francesco come un “Papa profetico”, che ha saputo parlare al cuore di tutti, senza esclusioni, esortando alla testimonianza del Vangelo e all’impegno come operatori di pace e di fraternità.

“Cassano e la Calabria, non possono dimenticare”, conclude Garofalo, ribadendo l’importanza di preservare la memoria di un evento che ha rappresentato un momento di profonda spiritualità e comunione per l’intera regione. La proposta è ora al vaglio delle autorità comunali, che dovranno valutare la fattibilità e la modalità di realizzazione di questa significativa iniziativa.