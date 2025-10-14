Cosenza
Cassano allo Ionio: attivato il servizio di elisoccorso notturno – VIDEO
Iacobini: "Sistema cruciale nel sistema emergenza-urgenza"
Cassano allo Ionio (CS), 14 ottobre 2025 – Da lunedì 13 ottobre, a Cassano allo Ionio, è stato attivato il sevizio di elisoccorso notturno, a seguito della firma del protocollo tra il Comune di Cassano, l’Azienda Sanitaria Provincia di Cosenza, la regione Calabria ed L’italiana.
Tale documento, firmato lo scorso luglio, ha autorizzato l’atterraggio notturno dell’elivelivolo in casi di estrema urgenza allo stadio comunale “Piero Toscano”.
Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino di Cassano, Gianpaolo Giacobini, che ha commentato il servizio definendolo “un tassello cruciale nel sistema di emergenza -urgenza”.