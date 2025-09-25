Castiglione Cosentino: inaugurata la Grande Rotatoria in località Spina

Castiglione Cosentino (CS), 25 settembre 2025 – Sono stati completati i lavori della grande rotatoria collocata tra le Strade Provinciali 229 e 234, punto nevralgico per la rete stradale provinciale sito in Località Spina nel comune di Castiglione Castiglione

L’opera di 32 metri di diametro ha richiesto un investimento di c.ca 300.000, euro ed è frutto della collaborazione tra la Provincia di Cosenza e l’amministrazione comunale castiglionese, le cui priorità rimangono da sempre mobilità e sicurezza stradale.

Particolare attenzione è stata riservata alla segnaletica verticale e orizzontale al fine di garantire un corretto deflusso del traffico e una maggiore sicurezza ai pedoni. A questo si aggiunge un minuzioso lavoro da parte dei tecnici dell’amministrazione provinciale in merito alla visibilità e alla pendenza della stessa rotatoria.

All’evento di inaugurazione ha preso parte la Presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, che ha espresso soddisfazione per quanto realizzato e sottolineato l’importanza di tale lavoro nella gestione del traffico dei mezzi pesanti e nel maggiorare la sicurezza dei pedoni.