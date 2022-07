Castorina “approvazione bilancio, passaggio fondamentale per garantire servizi essenziali”

Condividi

L’approvazione del Dup e del Bilancio di previsione del Comune di Reggio Calabria è un passaggio istituzionale fondamentale ed importante che si inquadra nel percorso di risanamento generale dell’ente dal piano di riequilibrio finanziario e nella precisa volontà di intervenire sui servizi essenziali ,queste le dichiarazioni dell’Avv. Antonino Castorina Consigliere Comunale del Gruppo Pd a Palazzo San Giorgio.

Se da un lato sono destinati cira 1,8 milioni di Euro in piu’ per Castore e si sta lavorando allo sblocco dei concorsi pubblici affrontando altresì il tema dei rifiuti con i costi elevatissimi del servizio è del tutto evidente dichiara Castorina che serve una risposta concreta da parte della Regione Calabria che di fatto dimentica Reggio ed i suoi cittadini.

L’amministrazione conclude Castorina ha risanato l’Atam facendola diventare oggi azienda Metropolitana ed in passato ha scongiurato la chiusura dell’Aeroporto dello Stretto salvaguardando il diritto a muoversi da e per Reggio Calabria.

Che fine hanno fatto si chiede Castorina i 25 milioni di Euro annunciati in conferenza stampa in pompa magna ed oggi misteriosamente fermi ? Cosa sta facendo la regione Calabria per aiutare la città più importante e grande della regione per affrontare il tema dei rifiuti ?