Castorina “Archi deve tornare al centro dell’agenda politica dell’amministrazione comunale”

Era stato pensato come un polmone verde da creare nel cuore della X Circoscrizione, una vera e propria propria cittadella per i giovani e lo sport all’interno degli spazi, oggi in totale stato di abbandono, che un tempo erano dedicati all’ex Fiera con un finanziamento di oltre sei milioni di euro che insieme al Sindaco Giuseppe Falcomatà eravamo riusciti a strappare con i Patti per il Sud – queste le dichiarazioni dell’Avv. Antonino Castorina Consigliere Comunale del Gruppo Pd a Palazzo San Giorgio.

Una volta affidata la progettazione e fatti in passato vari sopralluoghi in loco dichiara Castorina ancora oggi a distanza di oltre due anni il cantiere non è neanche iniziato e vi è un progressivo stato di abbandono dei luoghi tale per cui ho depositato un interrogazione al Sindaco Facente Funzioni ed ai dirigenti interessati non solo per comprendere tempistiche e motivazioni dei ritardi cumulati ma per stimolare l’amministrazione ad avviare in tempi celeri tutto ciò che è necessario per dare esecuzione al finanziamento per il quartiere di Archi.

Archi deve tornare centrale nell’agenda politica dell’amministrazione così come lo è stata con Giuseppe Falcomatà prosegue Castorina , il recupero dell’immobile dell’ex ausilioteca come il potenziamento della Pubblica Illuminazione e gli interventi di arredo urbano vanno certamente in questa direzione ma serve uno sforzo maggiore sui servizi essenziali ancora precari, sulla raccolta dei rifiuti che vive disagi e difficoltà e sulla manutenzione strada e che in parecchi tratti è precaria.

Proseguiremo il nostro impegno conclude Castorina per riportare le periferie al centro dell’agenda politica , al centro degli interessi dell’amministrazione e saremo presenti e vigili in modo propositivo e costruttivo per dare risposte concrete ad un territorio che merita rispetto.