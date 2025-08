Castorina su Tariffe trasporto pubblico ed Alta Velocità

« Le scelte politiche assunte dal Presidente della Regione non ci devono distogliere da un tema che sentiamo nostro e che merita massima preoccupazione come l’aumento dei prezzi dei biglietti e degli abbonamenti del trasporto pubblico locale che riteniamo una scelta sbagliata ed un passo indietro rispetto alle attività da porre in essere a tutela dei cittadini e delle fasce deboli»

Queste le dichiarazioni del Consigliere Comunale del Gruppo R.E.D. AVV ANTONINO CASTORINA

“Concretamente viene stabilito che il biglietto del bus, in tutti i principali Comuni calabresi, aumenterà del 20%. Quanto deciso sarà valido anche per tutti gli abbonamenti, compresi quelli scolastici, e per le varie tariffe applicate dalle aziende di trasporto pubblico locale , una scelta alla quale si aggiungono gli 11 milioni di euro scippati all’alta velocità dal governo Meloni.

11 miliardi e 363 milioni di euro cancellati al Meridione, di cui ben 9,4 miliardi sottratti alla Calabria per la realizzazione dell’Alta velocità ferroviaria fino a Reggio sono una scelta precisa che va nella direzione opposta e contraria di investire nel SUD del nostro Paese”. spiega Castorina.

“Nel 2024 prosegue il Consigliere Comunale del Gruppo R.E.D il Pnrr, integrato con il Piano nazionale complementare prevedeva opere infrastrutturali per 82,8 miliardi, ma oggi nella programmazione economica del ministero vengono tagliate le risorse necessarie per il progetto relativo all’ Alta Velocità Salerno – Reggio Calabria, mettendo di fatto un freno su un’opera che avrebbe potuto ridurre i divari in termini di sviluppo tra nord e sud del Paese e che avrebbe potenziato i collegamenti tra Reggio Calabria ed il resto del Mondo”.