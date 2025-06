Castrolibero entra nella rete nazionale del Polo Digitale PA

Un importante passo in avanti verso l’innovazione digitale è stato compiuto dal Comune di Castrolibero, che ha ufficializzato la propria adesione al Polo Digitale Calabria – Polo Digitale PA, la rete strategica nazionale nata per supportare la trasformazione digitale nelle amministrazioni pubbliche.

L’incontro istituzionale, che si è tenuta presso la sede comunale, ha sancito l’ingresso del Comune di Castrolibero nel programma di sperimentazione del Polo Digitale PA, avviando un percorso mirato all’ammodernamento dei servizi e al rafforzamento dell’efficienza amministrativa attraverso l’uso delle tecnologie digitali.

All’incontro erano presenti il Presidente del Polo Digitale Calabria – Polo Digitale PA, Emilio De Rango, il Sindaco di Castrolibero, Orlandino Greco, il Segretario Generale del Polo, Alfredo Andrieri, e il Coordinatore Nazionale del Polo Digitale PA, Francesco Cannataro.

Per l’amministrazione comunale hanno preso parte anche gli assessori Francesco Serra, Vice Sindaco, Raffaella Ricchio, con delega alla Pubblica Istruzione, e Giovanni Greco, responsabile di Bilancio e Patrimonio, a conferma della piena condivisione e del sostegno istituzionale al progetto di digitalizzazione.

Hanno preso parte all’incontro anche i rappresentanti del gruppo giovani del Polo Digitale Calabria PA, Aldo De Rango e Pio Nicola Marinelli, a conferma dell’impegno generazionale in questo processo di rinnovamento.

Nel suo intervento, il Sindaco Greco ha evidenziato come la digitalizzazione non sia più un’opzione ma una necessità, fondamentale per garantire ai cittadini servizi più efficaci, rapidi e trasparenti. “Abbiamo il dovere di costruire un’amministrazione che sia all’altezza delle aspettative del presente”, ha dichiarato, sottolineando il valore strategico dell’adesione.

Un momento particolarmente significativo della giornata è stato la consegna al Sindaco della prima targa ufficiale del Polo Digitale PA, simbolo dell’impegno concreto del Comune nella digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Assieme alla targa, il Sindaco ha ricevuto anche il tesserino identificativo del Polo Digitale PA, entrando formalmente nella rete nazionale di enti promotori della transizione digitale.

Nel corso dell’incontro, il Presidente Emilio De Rango ha posto l’accento sulle sfide che molti enti locali devono affrontare nel processo di innovazione tecnologica, richiamando l’attenzione sull’urgenza di formare figure professionali competenti, in particolare Responsabili per la Transizione Digitale (RTD) e tecnici ICT.

“Le competenze sono la chiave: senza formazione continua non possiamo costruire un cambiamento reale”, ha affermato.

Il Coordinatore Nazionale Francesco Cannataro ha espresso vivo apprezzamento per l’adesione del Comune di Castrolibero, considerandola un modello virtuoso di amministrazione orientata al futuro. Ha inoltre ribadito l’importanza della collaborazione tra enti pubblici e mondo privato, leva fondamentale per affrontare con successo il cambiamento digitale.

In conclusione, il Presidente Emilio De Rango ha voluto rimarcare l’importanza dell’adesione del Comune di Castrolibero, esprimendo grande soddisfazione per l’impegno dimostrato dall’amministrazione comunale nel voler essere parte attiva di questo processo di innovazione.

Ha rivolto un sentito ringraziamento al Sindaco Orlandino Greco, elogiandone la visione strategica e la disponibilità concreta a sostenere il percorso di trasformazione promosso dal Polo.

“Partendo dalle reali esigenze delle amministrazioni locali ha affermato De Rango è possibile costruire un ecosistema digitale solido, fondato sulla condivisione, la cooperazione e la volontà comune di trovare soluzioni pratiche e sostenibili.”

L’ingresso di Castrolibero nel Polo Digitale Calabria rappresenta una grande opportunità di crescita, sia in termini tecnologici che organizzativi.

Grazie al supporto strategico e operativo del Polo, il Comune potrà sviluppare progetti digitali innovativi, semplificare l’accesso ai servizi e rendere la propria amministrazione più moderna, aperta ed efficiente.

Un traguardo importante, che segna una nuova tappa nel cammino verso una pubblica amministrazione davvero digitale, in Calabria e su scala nazionale.