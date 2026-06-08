Castrovillari, Anna De Gaio eletta sindaco: è la prima donna alla guida della città del Pollino

CASTROVILLARI – Anna De Gaio è il nuovo sindaco di Castrovillari. La candidata sostenuta dal centrodestra si è imposta al ballottaggio con il 54% dei voti, diventando la prima donna nella storia della città del Pollino a ricoprire la massima carica amministrativa.

A commentare l’esito delle elezioni è stato il senatore Gianni Rosa, commissario provinciale di Fratelli d’Italia a Cosenza, che ha sottolineato il valore politico e simbolico del risultato ottenuto dalla candidata del partito.

«Anna De Gaio vince al ballottaggio, contro il candidato del campo largo, con il 54% dei voti. La storica esponente di Fratelli d’Italia sarà la prima sindaco donna della città del Pollino», afferma Rosa.

Secondo il parlamentare, il successo elettorale rappresenta il riconoscimento di un percorso politico costruito nel tempo e della capacità della coalizione di mantenere compattezza e consenso anche nella fase decisiva del secondo turno.

«È una vittoria che premia la solidità e la coesione della coalizione, capace di mobilitare il proprio elettorato anche al secondo turno dopo il 42% conquistato al primo, ma anche la coerenza e le capacità di Anna De Gaio, che ha saputo costruire intorno a sé un consenso fatto di credibilità e concretezza».

Per Fratelli d’Italia, evidenzia ancora Rosa, il risultato ottenuto a Castrovillari assume un significato particolare anche in chiave territoriale.

«Fratelli d’Italia può rivendicare con orgoglio questo successo: Anna De Gaio porta a casa un risultato che rafforza il radicamento del partito nella provincia cosentina e premia il lavoro svolto sul territorio».

Il commissario provinciale del partito conclude rivolgendo alla neoeletta sindaco un messaggio di auguri per il mandato appena iniziato.

«Le congratulazioni più sincere alla neosindaco, con la certezza che saprà interpretare con determinazione e competenza il mandato che i cittadini di Castrovillari le hanno affidato».

Con l’elezione di Anna De Gaio, Castrovillari apre dunque una nuova pagina della propria storia amministrativa, affidando per la prima volta il governo della città a una donna e consegnando a Fratelli d’Italia un risultato che il partito considera strategico per il proprio consolidamento nell’area del Pollino e dell’intera provincia di Cosenza.