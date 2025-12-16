Castrovillari difende il suo ospedale, il 27 dicembre fiaccolata organizzata dal Comitato delle Associazioni

“Castrovillari difende il suo ospedale”.

Con questo claim il Comitato delle Associazioni – Avis, Avo, Solidarietà e Partecipazione, Afd (Associazione Famiglie Disabili), Amci (Medici Cattolici), Isde – Medici per l’Ambiente- ha organizzato una fiaccolata per il 27 dicembre 2025, che si terrà a Castrovillari con la partenza del corteo prevista davanti all’ingresso del “Ferrari” alle ore 18,30.

Alla manifestazione parteciperà anche il vescovo della diocesi di Cassano all’Ionio, mons. Francesco Savino.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica verso i problemi che gravano sul nosocomio castrovillarese, ma soprattutto a ottenere gli interventi necessari e urgenti da parte dell’Asp.

All’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza vengono addebitati i mancati interventi ed i continui scippi perpetrati a danno dello spoke del Pollino.

La lista è lunga, ma tra le principali emergenze non si possono non ricordare: la Gastroenterologia e l’Otorino, la Neurologia, l’Ortopedia e il Pronto Soccorso e, ultime in ordine di tempo, la Medicina e la Cardiologia.

Il tutto condito dalla sostituzione del sistema informatico che ha fortemente penalizzato servizi diagnostici e attività cliniche.

Una situazione, insomma, che diventa giorno dopo giorno più insostenibile e rappresenta la negazione del diritto stesso alla salute verso le popolazioni locali. Le Associazioni vogliono, con la manifestazione, stigmatizzare questa situazione ribadendo, nel contempo, la necessità di interventi immediati.