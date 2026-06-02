Castrovillari ospita la 4^ edizione del premio culturale “Premio Ars et Societas”

Nel segno di un patrimonio umano, pregno di eccellenze, talenti, dedizioni e passione per il bene comune e diffuso, ma soprattutto per riaffermare che il vero sviluppo passa per la centralità della persona.

Domenica 28 giugno, alle ore 11, il Circolo Cittadino di Castrovillari, ideatore e promotore del premio “Ars et Societas”, terrà, presso la sua sala conferenze, la cerimonia di conferimento dei riconoscimenti della quarta edizione, la quale verrà introdotta dal presidente Antonino Ballarati e moderata dal giornalista Luigi Troccoli.

Anche per il 2026 sono tre le personalità che si sono distinte per meriti professionali e culturali. Due originari di Cosenza ed una di Cassano Allo Ionio.

Nello specifico sono: il rettore dell’UNICAL, Gianluigi Greco, per la proficua ed intensa attività di ricerca nell’apprendimento automatico con le reti neurali artificiali, la cardiochirurga, Franca Melfi, per i suoi notevoli traguardi raggiunti in campo accademico nel settore della chirurgia toracica mini-invasiva e robotica, e la docente di Diritto Privato presso l’Università di Salerno, Anna Malomo, per il significativo contributo dato al mondo giuridico.

L’iniziativa, particolarmente attesa e seguita, attribuisce ogni anno, grazie al lavoro di una meticolosa giuria, onorificenze al talento e all’impegno dei calabresi che, con competenza e passione, hanno saputo distinguersi in diversi ambiti, portando valore aggiunto oltre i confini regionali e contribuendo al prestigio di una Calabria operosa e dinamica.

“Ars et Societas” si conferma, così, un’occasione per valorizzare l’intelligenza, l’intuizione, la creatività, la capacità e la responsabilità sociale di quanti protagonisti di oggi, con il proprio lavoro, con la propria posizione ideale, partecipano alla costruzione di un’immagine positiva e attiva della nostra regione.