Catanzaro, 08 aprile 2025 – Quando le istituzioni accorciano le distanze, è l’intera società a beneficiarne: le idee si contaminano e diventano progetti concreti 

Ed è con questo spirito che il Garante regionale per le vittime di reato, Antonio Lomonaco, e il Prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, si sono congedati oggi al termine di un colloquio particolarmente proficuo, incentrato sulle strategie da adottare per prevenire le truffe ai danni degli anziani e, più in generale, dei soggetti fragili.

All’incontro ha partecipato anche il Vicario del Prefetto, Vito Turco, che ha offerto un prezioso contributo di idee affinché il Garante per le vittime di reato possa diventare, in maniera capillare e su scala regionale, parte attiva di una strategia di contrasto a pratiche odiose che colpiscono persone spesso indifese.

“La cordialità, ma soprattutto la profonda conoscenza dei fenomeni e del territorio da parte del Prefetto De Rosa – osserva Lomonaco – danno la misura di uno Stato davvero presente, fuori dai palazzi e vicino alla gente”.

L’Ufficio del Garante formalizzerà a breve un cronoprogramma progettuale che vedrà la Prefettura di Catanzaro come partner istituzionale, con l’obiettivo di creare una rete solida e diffusa su tutto il territorio.

Un progetto che potrà essere replicato in tutta la regione e che punta a prevenire determinati reati attraverso la consapevolezza delle potenziali vittime, trasformandole in interlocutori attivi in un processo virtuoso di reciprocità tra società civile e istituzioni.