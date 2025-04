Catanzaro, 16 aprile 2024 – “Curarsi in Calabria”: un convegno per ridurre la mobilità sanitaria passiva

Un convegno di rilevanza cruciale si terrà presso la Sala Oro della Cittadella regionale, con l’obiettivo di affrontare una delle sfide più significative per il sistema sanitario calabrese: la mobilità sanitaria passiva. L’evento, intitolato “Curarsi in Calabria. L’importanza della comunicazione per ridurre la mobilità passiva”, vedrà la partecipazione di esperti del settore, istituzioni e professionisti sanitari, con l’intento di esplorare soluzioni concrete per migliorare l’accesso alle cure nella regione.

Nonostante la presenza di eccellenze sanitarie e i dati incoraggianti forniti dai report di Gimbe, la Calabria si colloca tra le regioni italiane con il più alto tasso di mobilità sanitaria passiva. Il 25,75% dei residenti è costretto a spostarsi in altre regioni per ricevere cure mediche, un fenomeno che evidenzia la necessità di rafforzare le strutture e i servizi sanitari locali.

Il convegno, organizzato dai dottori Gianfranco Filippelli e Massimo Martino, sottolinea il ruolo fondamentale della comunicazione nel ridurre la mobilità passiva. Una corretta informazione e una comunicazione efficace tra istituzioni, cittadini e professionisti sanitari possono contribuire a una gestione ottimale delle risorse e a un migliore accesso ai servizi sul territorio.

L’evento prevede un programma articolato, con interventi di esperti di spicco. Tra i relatori, il Dott. Ernesto Esposito, Sub Commissario per il piano di rientro sanitario, il Dott. Nino Cartabellotta, Presidente Fondazione GIMBE, e la Dott.ssa Tiziana Frittelli, Commissario Straordinario AO di Reggio. Si discuterà di temi cruciali come la sostenibilità del sistema sanitario, l’innovazione farmaceutica, il ruolo delle aziende ospedaliere e sanitarie, e le best practice in ambito oncologico ed ematologico.

La giornata si concluderà con una tavola rotonda, condotta da Lucia Di Furia e Attilio Sabato, che affronterà il tema della mobilità passiva e del ruolo della comunicazione nella riduzione dei DRG di fuga. L’obiettivo del convegno è quello di rafforzare la comunicazione tra istituzioni sanitarie, cittadini e professionisti, al fine di garantire una gestione ottimale delle risorse e un migliore accesso ai servizi sul territorio.