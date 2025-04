Catanzaro, attesa per le celebrazioni degli 80 anni dalla Liberazione

Il prossimo 25 aprile si svolgerà a Catanzaro, presso il Monumento ai Caduti di Piazza Matteotti, alle ore 10, la celebrazione dell’80° Anniversario della Liberazione.

La cerimonia – a cui parteciperanno il Sottosegretario di Stato all’interno On. Wanda Ferro e le Autorità civili, militari e religiose – prevede, in successione, lo schieramento dei reparti di formazione in Armi composto da tre Plotoni Interforze, l’ingresso dei Gonfaloni della Regione Calabria, della Provincia di Catanzaro, del Comune capoluogo e dei Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’arma.

Seguirà l’Alzabandiera e la Cerimonia degli Onori con la deposizione della Corona Celebrativa al Monumento ai Caduti e, successivamente, la lettura della preghiera per la Patria, un breve intervento del Prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, e gli onori finali.

La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.