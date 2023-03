Catanzaro Calcio premiato al Ceravolo, Filippo Mancuso “successo che darà da stimolo per la crescita della città”

“Una bellissima giornata per tutti gli appassionati di calcio e una bellissima giornata per Catanzaro. Vedere lo stadio pieno di famiglie e giovanissimi, fa capire quanto sia aggregante e trainante lo sport e il calcio in particolare.

Il successo della squadra calcistica potrà dare uno forte impulso alla coesione sociale e al rafforzamento dell’economia locale, prospettando valide, molteplici e innovative opportunità di sviluppo sostenibile e di crescita sociale”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, al termine della partita tra Catanzaro – Pescara, culminata con la cerimonia e la premiazione per la vittoria del girone C di serie C dell’US Catanzaro 1929.

“La vetrina che offre il campionato cadetto afferma deve essere da sprone per tutta la città, affinché questo successo contribuisca a valorizzare le preziose potenzialità di cui la città dispone in ogni settore.

L’industria del calcio è una risorsa importante che sollecita il coinvolgimento di cittadini, istituzioni, categorie professionali, forze economiche e sociali, ma anche scuole e Università che, all’insegna dell’etica sportiva, possono ottimizzare i benefici e migliorare la qualità della vita.

Con la promozione in serie B, che ha ridato gioia ed entusiasmo alla Catanzaro sportiva e non solo, si apre adesso una sfida per fare ancora di più e meglio, sia per i colori giallorossi che per una città che desidera aprirsi al futuro con coraggio e intraprendenza”.

Sulla riqualificazione dello stadio Ceravolo (da rendere a norma per poter ospitare sin da subito le partite casalinghe nel prossimo campionato di serie B), il presidente Mancuso ribadisce: “I nove milioni di euro complessivi, di cui tre stanziati sabato dalla Giunta regionale, per gli interventi finalizzati a migliorare strutturalmente la funzionalità dello stadio, sono un’occasione straordinaria messa a disposizione dalla Regione.

E che ora, in sinergia con la Società e l’Amministrazione locale, abbiamo tutti, ognuno per la propria responsabilità, il dovere di cogliere interamente.

L’attenzione mia e del presidente Occhiuto, per interventi che possano imprimere alla città significativi scatti in avanti, è massima, vigile e incondizionata”.