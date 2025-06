Catanzaro capitale dell’ortopedia: successo per il 117esimo Congresso Internazionale SOTIMI – SATO – SOMUCOT

Si è concluso con grande successo il 117° Congresso Internazionale SOTIMI – SATO – SOMUCOT. L’evento, svoltosi dal 29 al 31 maggio nel Complesso Monumentale del San Giovanni di Catanzaro, ha riportato in Calabria, dopo trentacinque anni, un congresso ortopedico di rilievo internazionale richiamando oltre 300 partecipanti tra specialisti, relatori e professionisti del settore provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Presieduto dai professori Giorgio Gasparini e Filippo Francesco Familiari (docenti di Ortopedia e Traumatologia dell’Università Magna Graecia di Catanzaro) e dal dott. Ermes Giuzio (Responsabile dell’Unità di Ortopedia della Casa di Cura Villa del Sole di Catanzaro), il congresso ha rappresentato un punto di incontro strategico per discutere le innovazioni nella chirurgia protesica e traumatologica delle grandi articolazioni.

Il programma scientifico è stato articolato in 14 sessioni tematiche con il contributo di 234 tra relatori, presidenti e moderatori. Tra i temi affrontati la chirurgia protesica dell’anca, del ginocchio e della spalla, le fratture complesse (acetabolo, femore prossimale, ginocchio, caviglia), l’instabilità articolare e un’interessante tavola rotonda sulla parità di genere in ortopedia. Ampio spazio è stato riservato alla ricerca scientifica con 88 comunicazioni orali selezionate tra oltre 120 lavori ricevuti. Le cinque migliori presentazioni sono state premiate con l’accesso a un laboratorio cadaverico per la formazione chirurgica avanzata.

Grande interesse hanno suscitato anche il simposio dedicato al progetto PRIN, realizzato in collaborazione con l’Università “La Sapienza” e il CNR di Roma, e la sessione con gli specialisti spagnoli.

Oltre al valore scientifico, il congresso ha avuto un forte impatto culturale e territoriale: Catanzaro è stata al centro dell’attenzione della comunità ortopedica internazionale, con ricadute positive anche in termini di turismo congressuale e visibilità per la Calabria.