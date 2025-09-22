Catanzaro: conferenza di presentazione del progetto “Batti il Cinque”
Catanzaro, 22 settembre 2025 – Venerdi 26 settembre alle ore 10:00, la Sala Turchese della Cittadella Regionale di Catanzaro ospiterà una conferenza di presentazione del progetto “Batti il Cinque”, realizzato da Formamente Impresa Sociale Cooperativa, in collaborazione con il Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, il Centro Giustizia Minorile per la Calabria e il Patrocinio della Regione Calabria.
I canili dovrebbero essere luoghi di cura e transito. Troppo spesso, però, diventano prigioni “fine pena mai”, dove i cani restano chiusi per anni, perdendo la possibilità di tornare a vivere una relazione con l’uomo.
Una condizione che richiama, in modo doloroso, quella di tanti ragazzi rinchiusi nelle carceri minorili, privati di prospettive e segnati da storie difficili.
Da questa consapevolezza nasce “Batti il Cinque”, un progetto che unisce due mondi diversi ma simili nelle ferite: i cani dietro le sbarre dei rifugi e i giovani dietro le sbarre di un istituto penale.
Un progetto che pertanto vuole trasformare il dolore in opportunità.
Attraverso tirocini e corsi di formazione, i ragazzi in carico ai Servizi Minorili saranno coinvolti in attività di cura, socializzazione e reinserimento dei cani ospitati presso il canile di Sant’Ilario dello Ionio, oggi gestito sotto amministrazione giudiziaria.
Un’esperienza che non solo rende i cani più adottabili, ma offre ai ragazzi la possibilità di crescere, imparare un mestiere, responsabilizzarsi e soprattutto riscoprire il valore della relazione e della fiducia.
Viviamo un tempo segnato da un preoccupante aumento della violenza giovanile. Sempre più ragazzi finiscono in percorsi devianti, schiacciati da disagio sociale, solitudine, mancanza di prospettive.
Intervenire significa prevenire, dare alternative concrete, creare spazi di educazione e reinserimento.
“Batti il Cinque” vuole essere una risposta a questa emergenza sociale, mostrando che è possibile cambiare il destino di un giovane così come quello di un cane dimenticato in gabbia: con cura, attenzione, formazione e amore.