Catanzaro Contemporanea, un grande successo per la prima edizione della rassegna dedicata all’arte contemporanea

La prima edizione di Catanzaro Contemporanea si è conclusa con una partecipazione straordinaria, confermando l’entusiasmo del pubblico e la centralità crescente della città nel panorama culturale italiano.

Per tre giornate, dal 4 al 6 luglio, Catanzaro è diventata crocevia di visioni, linguaggi e pensieri contemporanei, accogliendo centinaia di persone in ogni appuntamento.

Il cuore del programma è stato il Complesso Monumentale del San Giovanni, che ha ospitato la mostra collettiva di videoarte “VIDIMU”, a cura di Claudio Libero Pisano, e le due conversazioni pubbliche che hanno registrato la partecipazione di un pubblico numeroso e attento.

Ospiti di prestigio come Chiara Bertola (GAM – Torino), Michela Alessandrini (Fondation Cartier – Parigi), l’artista Gregorio Botta e l’architetto Luca Galofaro hanno dato vita a dialoghi intensi e partecipati, capaci di toccare il senso più profondo della curatela, della progettazione e della materia artistica.

Accanto agli incontri, il festival ha ospitato per la prima volta in Calabria una selezione di film documentari del celebre festival Artecinema Napoli, con la curatela di Laura Trisorio.

Le proiezioni all’aperto nel cortile del San Giovanni hanno offerto al pubblico uno sguardo inedito sui processi creativi e sulle poetiche di protagonisti come Daniel Buren, Renzo Piano e gli artisti dell’Arte Povera, arricchite dalla presenza dei registi in sala, Gilles Coudert e Andrea Bettinetti.

Grande partecipazione anche per le due passeggiate guidate che hanno collegato arte contemporanea e territorio: il Parco Internazionale della Biodiversità di Catanzaro e il Museo e Parco Archeologico di Scolacium a Borgia hanno fatto da cornice a un’esplorazione culturale tra storia, paesaggio e installazioni d’autore.

“VIDIMU”, mostra centrale della rassegna, resta visitabile fino al 31 luglio, tutti i giorni dalle 16:00 alle 20:30, a ingresso gratuito.

Con opere di otto artiste di rilievo nazionale e internazionale Sonia Andresano, Elisabetta Benassi, Bruna Esposito, Iulia Ghita, Myriam Laplante, Raffaela Mariniello, Marzia Migliora e Fiamma Montezemolo la mostra rappresenta un’occasione unica per immergersi nella videoarte italiana contemporanea attraverso una pluralità di sguardi e linguaggi.

“La prima edizione di Catanzaro Contemporanea si è conclusa con grande successo” sottolinea Francesco Vaccaro, curatore della rassegna “dimostrando come, a partire da una visione collettiva e aperta, sia possibile costruire una comunità culturale che mette in relazione persone, luoghi e idee.

È stato bellissimo vedere persone diverse partecipare alle attività, famiglie con bambini, studenti universitari, addetti ai lavori, giovani e adulti.

L’idea che l’arte e il pensiero contemporaneo possano agire come strumenti per stare insieme, in un tempo e uno spazio condivisi, si è realizzata con naturalezza. Il pubblico ha mostrato entusiasmo, rispetto, apertura.

Catanzaro Contemporanea ha avuto la capacità di far incontrare cose e persone molto diverse, in un’alleanza temporanea che è anche un auspicio per il futuro”.

Ideato e promosso da Visionaria ETS, con il sostegno del Comune di Catanzaro e il patrocinio della Regione Calabria, Fondazione Marisa Bellisario, Ordine degli Architetti della Provincia di Catanzaro e Università Magna Graecia, Catanzaro Contemporanea è realizzato in collaborazione con Artecinema Napoli e l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro.

Il progetto Catanzaro Contemporanea proseguirà le sue attività fino a novembre con nuovi appuntamenti, workshop e momenti di approfondimento, che verranno annunciati nelle prossime settimane attraverso i canali ufficiali del festival.