Catanzaro-Cosenza: vietata la vendita dei biglietti ai tifosi ospiti

A causa dell’acerrima e storica rivalità tra le tifoserie di Catanzaro e Cosenza, il Prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, ha vietato la vendita dei biglietti ai tifosi ospiti per la partita di calcio di Serie B “Catanzaro – Cosenza”, in programma il prossimo 16 marzo. La decisione è stata presa in seguito alla valutazione dei rischi da parte del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, che ha evidenziato la possibilità di gravi disordini, come già avvenuto in passato.

Il Prefetto ha inoltre disposto l’apertura del settore ospiti, denominato Curva Est, ai giovani calciatori del settore giovanile e alla società del Catanzaro, per un massimo di 750 spettatori muniti di biglietto nominativo.

“Non potevamo fare altrimenti”, ha dichiarato il Prefetto De Rosa, “dopo gli episodi di violenza avvenuti tra le opposte tifoserie e il divieto di trasferta per i tifosi catanzaresi nella partita di andata. Tuttavia, è mia intenzione, condivisa anche dal Prefetto di Cosenza, di rivedere la decisione in futuro, dopo un’attenta analisi con le opposte tifoserie”.

La partita si svolgerà il 16 marzo allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.