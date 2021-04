Catanzaro: la federazione dei professionisti del benessere il 13 aprile alla manifestazione indetta alla cittadella regionale

Condividi

La federazione professionisti del benessere lunedì 12 aprile dopo aver aperto simbolicamente i negozi partirà alla volta di Catanzaro. I commercianti saranno presenti alla manifestazione organizzata presso la Cittadella Jole Santelli.

I colleghi di Catanzaro e provincia abbracceranno lo slogan #aprireomorire , aprendo anche loro le attività Martedì 13 aprile.

APRIRE O MORIRE …. e noi vogliamo aprire e lavorare osservando i protocolli come sempre abbiamo fatto !!

Non possiamo più stare alle regole , in quanto il Governo non ha mantenuta nessuna delle promesse fatte e le regole che ci impongono sono letali per noi e per tutte le attività .

Non vogliamo più aspettare , vorrebbe dire chiudere definitivamente!!!