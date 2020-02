Catanzaro: l’ATAM esprime solidarietà all’AMC per i bus danneggiati dai tifosi della Reggina

Condividi

ATAM, esprime ferma condanna per il danneggiamento di due bus messi a disposizione dall’AMC, società che gestisce la mobilità per la città di Catanzaro, ai tifosi della Reggina in occasione del derby Catanzaro – Reggina di mercoledì sera.

Ho appreso con grande rammarico la notizia riguardante i due Bus” dichiara il Dott. Francesco Perrelli, Amministratore Unico di ATAM, che ha aggiunto “Comprendiamo quanto possa essere svilente trovare dei bus, messi a disposizione della collettività, danneggiati oltre che totalmente sudici, sappiamo con quanta fatica si opera in sinergia con la questura in merito a questi servizi, che spesso presentano incognite del genere. Perciò esprimiamo la nostra totale solidarietà ai colleghi dell’AMC ed al suo management al quale rinnoviamo la nostra stima.”

L’Azienda vuole stigmatizzare questo genere di comportamenti che nulla hanno a che vedere con lo sport e la rivalità calcistica, i quali non solo danneggiano i mezzi, ma possono essere pericolosi per il personale che in quel momento svolge servizio pubblico.

Tali attività, estranee alla quasi totalità della cittadinanza Reggina, si risolvono indirettamente in un danno per la collettività e ledono l’immagine ed il buon nome della nostra città.