Catanzaro riabbraccia Francesca Morvillo: grande successo per la seconda tappa dello spettacolo al Teatro Comunale
Lo spettacolo è stato introdotto dai saluti dell’ANM – Associazione Nazionale Magistrati, che ha concesso il proprio patrocinio, e dai rappresentanti della Fondazione Trame, anch’essa patrocinante, che hanno illustrato le iniziative di Trame Scuola e lodato la qualità dell’opera, riconoscendone il valore educativo e civile.
In un tempo in cui le figure femminili rischiano ancora di essere relegate ai margini delle grandi narrazioni, Francesca Morvillo – La strada interrotta compie un gesto necessario: restituire a una donna di legge la pienezza del suo ruolo e della sua storia.
La regista Tiziana De Matteo costruisce un affresco corale e intimo, dove memoria privata e memoria pubblica convivono in equilibrio poetico.
La scena è abitata dagli interpreti Annalisa Brizzi, Allegra Saturno, Claudia Lavinia Barberino, Alida Ventura, Maria Pileggi, Andrea Mariano, Giuseppe Grandinetti e dalla piccola Alice Gatto, che intrecciano testimonianze, frammenti di vita e pagine di memoria civile.
Il pubblico ascolta, riconosce, si commuove.
Gli studenti presenti hanno seguito lo spettacolo con attenzione, raccoglimento e partecipazione emotiva.
La sua non è solo memoria, ma esempio: una donna che ha vissuto il proprio ruolo con deduzione silenziosa, lontana dalla retorica, vicino alla vita dei minori, dei più fragili, di chi ha bisogno della legge come protezione e non come punizione.
In un tempo in cui la memoria rischia di dissolversi e la giustizia di indurirsi, il teatro civile torna ad essere luogo di resistenza culturale. La strada interrotta diventa dunque la strada da continuare: quella di una giustizia mite, forte, luminosa.
La voce di Francesca Morvillo attraverso la poesia di scena continua a parlarci con la forza tranquilla di chi ha creduto nel potere salvifico della verità e dell’amore.