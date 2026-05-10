Catona, Mario Cardia: “Intervenire subito sul fabbricato pericolante in zona ex Italcitrus e ripristinare lo specchio stradale”

Il Consigliere Comunale Mario Cardia raccoglie la segnalazione dei residenti relativa ad una situazione di potenziale pericolo presente nella zona di Catona, precisamente sulla Stradella di via Fontanelle, nei pressi dell’area ex Italcitrus.

Il fabbricato interessato, oggi in evidente stato di abbandono e degrado strutturale, presenta condizioni che destano forte preoccupazione per la sicurezza pubblica, soprattutto considerando la vicinanza alla carreggiata e il passaggio quotidiano di veicoli e pedoni.

Alla segnalazione relativa all’immobile si aggiunge inoltre l’assenza dello specchio stradale all’incrocio tra via Fontanelle e via Fiumarine, elemento fondamentale per garantire visibilità e sicurezza ai mezzi che si immettono sulla carreggiata.

“Ringrazio i cittadini ed in particolar modo Anna Maria Sciarrone per aver portato all’attenzione questa criticità dichiara il Consigliere Comunale Mario Cardia perché il controllo del territorio e la collaborazione tra residenti e istituzioni rappresentano uno strumento fondamentale per prevenire situazioni di rischio.

Il fabbricato in questione versa in condizioni che meritano un immediato approfondimento tecnico da parte degli uffici competenti, al fine di verificare eventuali pericoli per la pubblica incolumità.”

“Contestualmente prosegue il Consigliere Cardia è necessario ripristinare quanto prima lo specchio stradale mancante all’intersezione tra via Fontanelle e via Fiumarine, punto particolarmente delicato sotto il profilo della viabilità e della sicurezza stradale.

Parliamo di interventi essenziali che incidono direttamente sulla quotidianità dei residenti.”

“Continuerò conclude Cardia a farmi portavoce delle segnalazioni provenienti dai quartieri, mantenendo costante l’attenzione sulle problematiche del territorio affinché nessuna zona della città venga lasciata nell’abbandono.