“Cattolici e libertà di voto”: confronto pre-elettorale ad Andreotta

Si preannuncia un incontro molto interessante quello che il Centro studi calabrese “Cattolici Socialità Politica” ha indetto per venerdì 19 settembre 2025, con inizio alle ore 18 ad Andreotta di Castrolibero (CS), nella sala “Sandro Tito” de “il Quotidiano del Sud” sul tema Cattolici e libertà di voto , in vista delle elezioni regionali di domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025.

I responsabili del Centro studi hanno invitato sei candidati a consigliere regionale (3 del centro destra e 3 del centro sinistra) a un confronto per capire le ragioni di una scelta e il programma che porteranno avanti, una volta eletti a Palazzo Campanella.

I sei candidati che si confronteranno sono: Bianca Rende (Tridico Presidente); Maria Pia Funaro (Alleanza Verdi e Sinistra); Catia Filippo (Partito Democratico); Davide Gravina (Noi Moderati); Leonardo De Marco (Forza Azzurri) e Pietro Molinari (Fratelli d’Italia).