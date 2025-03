“C’è Posto per Te”, 25 e 26 marzo parte da Cosenza la campagna nazionale

Il 25 e 26 marzo da piazza dei Bruzi a Cosenza parte la campagna nazionale “C’è Posto per Te” promossa da Sviluppo Lavoro Italia, ente in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, con un’attenzione particolare a giovani e donne.

Un truck itinerante dei Servizi al Lavoro girerà l’Italia in oltre 10 tappe per far conoscere le opportunità di formazione e lavoro che molto spesso non vengono colte.

L’iniziativa è realizzata in Calabria grazie alla collaborazione fornita dalla Regione Calabria-Dipartimento Lavoro e Fondazione Consulenti del Lavoro, Confcommercio, Cna, Confartigianato e Indeed.

La conferenza stampa di apertura della prima tappa, in programma alle ore 10.30 del 25 marzo a piazza dei Bruzi a Cosenza, vedrà gli interventi di: Giovanni Calabrese, assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale della Regione Calabria; Paola Nicastro, presidente e Ad di Sviluppo Lavoro Italia; Massimo Temussi, direttore generale del Ministero del Lavoro per le Politiche Attive e il saluto di Franz Caruso. sindaco di Cosenza.

“Siamo orgogliosi – afferma l’assessore Giovanni Calabrese – che la prima tappa di questo entusiasmante tour parta proprio dalla nostra Regione. Il Dipartimento Lavoro e i Centri per l’Impiego – in particolare quello di Cosenza, maggiormente coinvolto, essendo luogo della manifestazione – hanno realizzato uno straordinario lavoro per essere da supporto all’iniziativa, coinvolgendo gli studenti e le realtà del territorio. Fare rete è la parola chiave e noi crediamo fortemente che solo lavorando in squadra si possano ottenere ottimi risultati, favorendo l’incrocio tra domanda e offerta, la formazione e la valorizzazione di ogni individuo.”

“C’è posto per te nasce con l’obiettivo di fornire uno spaccato sulle opportunità che il Ministero del Lavoro, le regioni, le aziende, offrono a chi è alla ricerca di lavoro, vuole migliorare le proprie competenze, a vorrebbe specializzarsi in un settore specifico e non conosce le opportunità esistenti – dichiara Paola Nicastro, presidente e Ad di Sviluppo Lavoro Italia – Abbiamo deciso di avviare un vero e proprio tour nelle città italiane per avvicinare e coinvolgere tutti coloro che per varie ragioni sono distanti dal mercato del lavoro.”

Il truck sarà attivo per due giorni con attività interattive per i partecipanti, suddivise in quattro aree tematiche:

Conosco e mi conosco → Consapevolezza di sé e conoscenza del mercato del lavoro.

Mi preparo → Tecniche di ricerca del lavoro.

Mi miglioro → Sviluppo di competenze e personal branding.

Mi propongo → Incontri diretti con aziende e recruiter.

Durante le due giornate è previsto uno Spazio Recruiting, attiguo al truck, con la partecipazione di oltre 30 aziende che effettueranno colloqui di selezione per circa 900 posizioni lavorative ricercate nei settori Turistico-Alberghiero, Grande Distribuzione e ICT (Informazione-Comunicazione-Tecnologia).

Per candidarsi ai Recruiting è necessario registrarsi ai seguenti link:

25 marzo–>https://forms.gle/eDHKcKKBY2SPc7b48

26 marzo–>https://forms.gle/emCty3aiVn181zWN6

Le adesioni si chiuderanno entro le ore 24,00 del 20 marzo 2025.

Occorrerà portare nel giorno previsto curriculum aggiornato e documento d’identità.

Attività ad accesso libero

Info Desk “C’è Posto per Te”, Chiosco di Orientamento Rapido e CV Review Express, Area Video Tutorial con approfondimenti sulle tendenze del mercato del lavoro, Bacheca delle Opportunità e Spazio Domande e Risposte con i Recruiter.

13 Workshop e laboratori pratici con simulazioni e role-playing, oltre a giochi interattivi per sviluppare soft skills e capacità di networking: